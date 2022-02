Gracia Kasoki Katahwa: inspirer les jeunes

Mairesse d’arrondissement depuis novembre dernier, la Montréalaise Gracia Kasoki Katahwa souhaite collaborer avec l’opposition pour changer le ton dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et elle espère que son parcours pourra inspirer la relève.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Guerre en Ukraine: un millier de manifestants pour la paix à Montréal

«J’ai grandi en ayant peu d’exemples de personnes qui me ressemblent dans des postes de leadership. Je pense que c’est absolument nécessaire de pouvoir se projeter dans des rôles comme ceux-là», explique Mme Katahwa en ajoutant que de tels exemples sont «essentiels».

Née au Congo, Mme Katahwa est arrivée au Québec dès son plus jeune âge, ses parents s’établissant dans la capitale nationale. Après avoir passé un baccalauréat à l’Université Laval, elle est venue s’installer dans la métropole, aboutissant dans le quartier de Côte-des-Neiges.

À l’automne, elle a créé une surprise en remportant la mairie de ce même arrondissement, vainquant la mairesse sortante Sue Montgomery ainsi que l’ancien chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez. Une surprise d’autant plus grande que son adversaire avait initialement été déclaré vainqueur.

À son entrée en poste, Mme Katahwa est devenue la première femme noire élue en tant que mairesse d’arrondissement. Elle souhaite maintenant pouvoir inspirer les jeunes qui prendront un jour la relève.

«Je vais toujours être prête à discuter de mon parcours, pour qu’ils puissent s’inspirer, comme moi je l’ai fait avec d’autres personnes. J’ai utilisé l’inspiration que j’ai reçue d’autres parcours pour établir ma propre vie», révèle-t-elle.

À ses yeux, il est primordial que les jeunes aient des modèles auxquels ils peuvent s’identifier, afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel. «C’est extrêmement important, et c’est quelque chose que les personnes issues de la majorité ne peuvent pas toujours être conscientes», croit Mme Katahwa.

«Lorsqu’on grandit, et qu’on a l’impression qu’il n’y a pas d’exemple de leaders qui nous ressemblent, on intériorise le fait que ce n’est pas possible pour nous», ajoute-t-elle.

Elle-même se remémore à ce propos son embauche dans un poste de gestion au CIUSSS de l’Ouest. «C’était la première fois de ma vie que j’avais une personne en haut de moi qui était une femme noire. J’ai été émotive lorsque je suis entrée en fonction», se souvient-elle.

Prendre ses marques

Maintenant élue, elle tente tant bien que mal de prendre ses marques dans ses nouvelles fonctions, malgré les procédures parfois complexes.

Elle indique qu'elle veut collaborer avec l’opposition, qui détient deux sièges dans l’arrondissement, ainsi qu’avec la fonction publique. Lors du dernier conseil d’arrondissement, les élus semblaient d’ailleurs tous enthousiastes. Un changement de ton, alors que les dernières années ont été chaotiques.

«J’ai été sollicitée à quelques reprises pour me lancer en politique. J’avais dit non à chaque fois, parce que je voulais être persuadée que ma présence allait contribuer de façon différente à améliorer un élément de la société», confie-t-elle, estimant que, cette fois, les conditions étaient réunies.

C’est que son curriculum vitae est rempli. Avant de se lancer en politique, Mme Katahwa a notamment siégé aux conseils d’administration de l’Ordre des infirmières, de Force Jeunesse et de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Des expériences qui, elle croit, l’ont préparée pour la politique.

Elle estime que ses implications sociales lui permettent de mieux «comprendre les doléances» des organismes communautaires sur le terrain. Mme Katahwa a tenu à l’illustrer au début du mois, quand elle a temporairement repris son rôle d’infirmière pour soutenir une clinique temporaire de vaccination aménagée au Centre communautaire Saint-Raymond.

Le défi de se faire connaître

L’un des premiers défis de Gracia Kasoki Katahwa sera d’abord de se faire connaître de ses citoyens, d’autant qu’elle n’a gagné que par une centaine de voix, estime Marvin Rotrand.

Retraité de la politique depuis novembre dernier, il a représenté les résidents de l’arrondissement pendant près de 40 ans.

«Déménager dans l’arrondissement serait une bonne idée pour commencer. C’est difficile pour les gens d’avoir un sens d’appartenance envers la mairesse, si elle ne vit pas sur le territoire», analyse-t-il. Mme Katahwa réside actuellement dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

L’ancien élu estime que l’occasion est bonne d'améliorer le climat à l’hôtel de ville, après que les deux dernières années eurent été marquées par les sagas juridiques impliquant l’ancienne mairesse Sue Montgomery.

«Les chicanes que nous avons vécues n’existent plus. Il y a une opportunité pour repartir la collégialité. J’espère que les deux partis le feront», a ajouté M. Rotrand. Il croit, à ce propos, que Mme Katahwa devra trouver une façon de travailler avec l’opposition dans son arrondissement et s’assurer que leurs revendications sont entendues.

«L’arrondissement, ce sont des services directs à la population. C’est mieux quand les élus travaillent ensemble», estime M. Rotrand, qui se dit convaincu que la majorité des dossiers pourront faire l’unanimité.

À VOIR AUSSI