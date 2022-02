Grande région de Québec: 150 postes à combler chez Lowe’s Canada

Lowe’s Canada tiendra une journée spéciale d’embauche, le 2 mars, pour combler 150 postes dans la grande région de Québec.

Les candidats qui souhaitent participer à cette journée sont invités à se rendre à L’entrepôt RONA de Québec, situé au 1500, rue Bouvier, entre 9h et 16h, le 2 mars prochain.

Les postes à pourvoir vont de commis à la réception à associé aux ventes en passant par le soutien administratif et de marchandisage. Des emplois dans l’équipe de nuit sont également disponibles.

Cet événement a pour objectif de pourvoir plus de 150 postes à temps plein et à temps partiel dans les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt de la grande région de Québec.

Cette initiative s’inscrit dans une vaste campagne d’embauche printanière nationale visant à pourvoir quelque 5000 postes dans le réseau au Canada dont 1800 au Québec seulement.

«Nous nous assurons d’offrir une formation complète à chaque personne qui se joint à nos équipes dès son entrée en poste et fournissons par la suite de la formation continue afin de maintenir à jour et de développer les compétences de notre personnel», explique Nadine Chiasson, directrice, Acquisition de talents chez Lowe’s Canada.

Un événement d’embauche provincial en mode hybride se tiendra du 17 au 19 mars prochain. Les candidats n’ayant pas pu participer à la journée d’embauche du 2 mars sont invités à prendre part à l’événement d’embauche provincial qui aura lieu en mode hybride sur la plateforme https://carrieres.lowescanada.ca.

Les candidats qui veulent passer une entrevue en personne peuvent utiliser la plateforme pour réserver une plage horaire d’entrevue à l’avance ou se présenter au magasin RONA ou Réno-Dépôt de leur choix entre 9h et 16h les 17, 18 et 19 mars prochains.

Nombre de postes à pourvoir par magasin dans la grande région de Québec