L’arme radicale de Martin Luther King

Dans un monde qui semble revenir dans le passé avec le bruit des bombes russes en Ukraine, l’appel à la paix de Martin Luther King résonne dans la pièce Au sommet de la montagne présentée chez Duceppe.

L’actualité donne tout son sens au discours pacifiste de ce grand pourfendeur de la guerre du Vietnam. « L’amour est l’arme la plus radicale qui existe », dit le célèbre pasteur, incarné par Didier Lucien, dans cette œuvre écrite par l’Américaine Katori Holme et traduite avec doigté en québécois par Edith Kabuya.

Cette fiction se déroule dans une chambre du Lorraine Motel de Memphis, la veille de l’assassinat du défenseur des droits des Noirs qui a été tué dans cet établissement le 4 avril 1968.

Luther King y rencontre une charmante femme de chambre, jouée avec aplomb par Sharon James. Dans ce tête-à-tête inventé, mais qui s’appuie sur une recherche approfondie par l’autrice, la figure de proue des droits civiques est alors un homme exténué, miné par cette haine envers les Noirs. Il enchaîne les cigarettes et sursaute à chaque coup de tonnerre, lui qui a reçu plus que sa part de menaces de mort.

En face de lui, cette employée au rire facile constate rapidement que cet homme plus grand que nature a plusieurs travers. Et elle n’hésite pas à remettre en question ses approches pour faire avancer la cause des Noirs et des pauvres.

Revirement

Marqué d’évidentes tentatives de séduction par Luther King, cet échange prend une tournure inattendue durant la deuxième partie du spectacle. Le fantastique s’invite alors pour donner une nouvelle dynamique à cette proposition. Bien qu’intéressant, ce virage tombe toutefois dans des longueurs qui cassent un peu le rythme.

Néanmoins, la fin de cette production a été merveilleusement mise en scène par Catherine Vidal. Le spectateur est plongé dans des événements survenus depuis la mort de cet apôtre de la paix pour montrer que le destin de celui qui a prêché par l’amour et péri par la haine est loin d’être vain.

▶ Au sommet de la montagne est présentée chez Duceppe jusqu’au 26 mars

★★★1/2

Mise en scène de Catherine Vidal

Avec Didier Lucien et Sharon James