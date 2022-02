Photo courtoisie

Guy Bonneau, président de la FADOQ des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, a remis récemment un montant de 1150 $ au Centre communautaire Pro-Santé de Baie-Saint-Paul dans le contexte du Fond SVP Centraide /FADOQ pour les aînés, créé afin de pouvoir offrir une aide financière à des organismes qui ont pour mission le bien-être des aînés. Fondé en 1974, le centre communautaire Pro-Santé a pour mission d’accompagner les aînés dans leur soutien à domicile. Que ce soit par une popote roulante ou une gamme de services complets pour les aînés, le centre est au cœur de sa communauté.

Le retour de la Loto-VR

Photo courtoisie

La Fondation Élan récidive avec sa Loto-VR, loterie philanthropique, en soutien aux usagers de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale. En achetant un (75 $) des 1200 billets émis de la Loto-VR 2022 vous pourriez gagner un véhicule récréatif (VR) de 22 pieds d’une valeur de 41 385 $, taxes incluses, tout équipé, en collaboration avec Josée Bédard, présidente de Roulottes Chaudière. Mais attention, la personne gagnante pourra faire son choix entre le VR ou un montant de 25 000 $ pour réaliser le projet ou planifier les vacances de son choix. Si l’on se fie au succès de la Loto-VR de 2021, faites vite, les billets, en vente en ligne au https://fondationelan.com, s’envoleront rapidement. La Fondation Élan apporte son soutien aux 11 000 personnes, enfants, adultes et aînés, qui reçoivent les services de l’IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale annuellement.

En souvenir

Photo courtoisie

28 février 1922. C’est la fin du protectorat anglais sur l’Égypte. Sous la pression du mouvement indépendantiste égyptien, le gouvernement britannique proclame la fin du protectorat instauré en 1869 sur l’Égypte. L’autonomie du pays reste toute relative, car certains domaines demeurent réservés à la couronne britannique comme la sécurité sur le canal de Suez, la défense et la protection des intérêts étrangers.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maxime Denis (photo), journaliste reporter et chef d’antenne week-end à TVA Québec, 31 ans... Lucian Bute, boxeur professionnel d’origine roumaine, 42 ans... Jean-Pierre Gravel, producteur et animateur radio, 41 ans... Guillaume Lemay-Thivierge, comédien, acteur et animateur, 45 ans... Eric Lindros, joueur de hockey de la LNH (1992-2007), 49 ans... René Simard, chanteur, comédien, animateur, metteur en scène, 61 ans... Jeanne Mas, chanteuse française, 64 ans... Mario Andretti, ex-pilote de course américain, l’un des Américains les plus titrés de l’histoire du sport, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 février 2021 : Lionel Verret (photo), 90 ans, ex-président des retraités(es) du Château Frontenac... 2019 : André Previn, 89 ans, compositeur, chef d'orchestre et interprète germano-américain (4 Oscars au cours de sa carrière)... 2017 : Vladimir Petrov, 69 ans, hockeyeur sur glace soviétique puis russe, champion olympique (1972, 1976) et médaillé d'argent en 1980... 2016 : George Kennedy, 91 ans, acteur américain... 2015 : Alex Johnson, 72 ans, qui avait remporté le championnat des frappeurs de la LAB avec les Angels en 1970... 2013 : Daniel Darc, 53 ans, rockeur français... 2011 : Annie Girardot, 79 ans, actrice et figure du cinéma français... 2010 : Jacques Zilberberg, 70 ans, professeur retraité du département des sciences politiques de l’Université Laval... 2007 : Arthur Schlesinger, Jr., 89 ans, historien américain et un critique social... 2004 : Yvon Thiboutot, 66 ans, comédien québécois... 2002 : Benoît L'Écuyer, 29 ans, agent du SPVM.