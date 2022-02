Lehkonen : une valeur ajoutée

Ça fait un certain temps que des équipes de la Ligue nationale s’interrogent, pour les bonnes raisons, sur le dossier Artturi Lehkonen.

Et pourquoi pas ?

Il est un joueur qui compétitionne avec intensité, soir après soir.

Il est intelligent.

Il possède une force de caractère qui l’amène dans les coins de la patinoire.

Il est efficace pendant les infériorités numériques.

Et comme le soulignait Martin St-Louis après le match de samedi contre les Sénateurs d’Ottawa :

Il joue de la bonne façon.

Il pense en fonction de l’équipe.

Défensivement, il excelle.

Offensivement, il analyse bien les situations.

Il ne cherche jamais à tricher sans porter attention à l’aspect défensif.

Peut-on croire que Kent Hughes et Jeff Gorton ont déjà pris une décision dans le dossier du joueur finlandais ? Si l’entraîneur ne tarit pas d’éloges à son endroit, alors pourquoi entretenir des discussions sur la possibilité d’un transfert ?

Parce qu’on n’a pas vraiment le choix.

Les lourds contrats accordés au cours des dernières années compliquent la tâche de Kent Hughes et de Jeff Gorton. « Ils auront des choix à faire, me confiait une personne très influente de la Ligue nationale. Le plafond salarial t’oblige parfois à prendre des décisions tranchantes, des décisions que tu aurais aimé éviter. »

Pour l’instant, le statut de Lehkonen ne change pas. Si le Canadien obtient une offre intéressante, Hughes et Gordon n’hésiteront pas, surtout si les joueurs présentement en période d’audition poursuivent leur progression pour le moins étonnante.

Quelles seront les conditions qu’imposeront les décideurs du Canadien ?

Un choix de premier tour ?

Certains diront qu’on rêve en couleurs.

Peut-être.

Mais, dans le passé, des équipes ont payé un prix inattendu pour des joueurs de troisième ligne d’attaque. Ou encore pour des défenseurs. L’exemple qu’on ne peut ignorer, c’est David Savard. Également, Barclay Goodrow et Blake Coleman qui ont gagné deux coupes Stanley à Tampa Bay.

Lehkonen entre-t-il dans cette catégorie de joueurs ?

Absolument.

Or, le Canadien ne gagnera pas la coupe Stanley l’an prochain. Probablement pas la saison suivante. Si le duo Hughes-Gorton peut obtenir un choix de premier tour pour le joueur finlandais, on sautera sur l’opportunité.

Entre-temps, les dernières nouvelles au sujet de Carey Price laissent-elles présager qu’il ne disputera aucun match cette saison ?

Possible.

Mais, Price veut obtenir des réponses à des interrogations.

Le Canadien également.

Quand on embarque dans un plan de relance, on ne veut pas laisser planer un doute sur le statut de certains patineurs. Encore moins sur un gardien touchant 10,5 millions $ par saison (plafond salarial).

À travers la ligue

Que Zdeno Chara, soudainement, se retrouve sur la liste de quelques formations, ne devrait pas étonner. Expérience, compétiteur acharné, leader, il offre plusieurs qualités. Cependant, il n’a plus autant de ressources. C’est à considérer...

Va-t-on procéder à plusieurs changements à Winnipeg si jamais, et ça semble être le cas, les Jets sont exclus des séries éliminatoires. Cette équipe accumule les déceptions depuis trois ou quatre ans...

Doit-on inclure le nom de Igor Shesterkin sur la liste des candidats au titre du joueur le plus utile à son équipe ? Absolument.

Ainsi donc, les joueurs des Coyotes de l’Arizona et les propriétaires de l’équipe ont tenu une réunion à la mi-février pour avoir une meilleure idée des nouveaux plans des propriétaires. Plusieurs questions sont demeurées sans réponse et les joueurs sont très inquiets au sujet de la présente situation. Les propriétaires devront trouver rapidement des réponses aux interrogations.

Les Flyers de Philadelphie surveilleraient de près tout ce qui se passe dans le dossier de Jeff Petry et sa situation avec le Canadien. Veut-il poursuivre l’aventure ou encore veut-il trouver preneur aux États-Unis ?

Vont-ils changer d’adresse ?

Plus que trois semaines pour compléter les effectifs. Les discussions seront de plus en plus animées chez les directeurs généraux de la Ligue nationale. On va tenter de réaliser un coup fumant.

Chacune des équipes a ses priorités. Ceux qui sont dans le coup pour une qualification aux séries éliminatoires feront du lèche-vitrine surtout chez les équipes qui ont déjà dressé un modèle d’affaires pour la prochaine saison.

C’est sans doute le cas pour les décideurs du Canadien.

Entre-temps, on prêtera une oreille attentive aux propositions des homologues du circuit, et celles pouvant contribuer à la relance de la concession obtiendront une attention particulière.

Les prochains jours et les trois prochaines semaines réserveront des surprises. Les joueurs ayant l’intention de se prévaloir de leur statut de joueur autonome sans compensation risquent d’obtenir des offres de leurs employeurs.

D’autres deviendront rapidement des cibles pour les décideurs cherchant à améliorer leurs effectifs.

Qui seront les joueurs convoités ?

Plus que jamais, avec un plafond salarial qui sera amélioré de 1 million $ l’an prochain, mais, ce même plafond qui cause passablement de soucis aux administrateurs fait en sorte qu’il y a plusieurs candidats intéressants.