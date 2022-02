Les courtiers immobiliers partent à la pêche

Sur un groupe Facebook dédié aux questions de finances cette semaine, une jeune femme, propriétaire depuis un an, relatait avoir été contactée par quatre courtiers immobiliers au cours des derniers mois. Tous lui ont signalé que sa maison avait gagné beaucoup de valeur.

Elle se questionnait sur la possibilité que les prix de l’immobilier baissent éventuellement. Elle se demandait donc si elle devait saisir l’occasion pour empocher son profit avant que le vent tourne.

D’autres membres du groupe lui ont pertinemment fait remarquer qu’il lui faudrait se loger quelque part, et que la flambée des prix n’a pas seulement cours sur sa rue. Elle devra acquérir une autre maison qui, elle aussi, s’est appréciée durant la dernière année.

Dans l’opération, elle finirait sans doute par laisser des plumes, car une partie de la plus-value aboutirait dans la poche du courtier tandis qu’une autre taxe de mutation immobilière (la « taxe de Bienvenue ») l’attendrait à sa nouvelle adresse. Sans compter le stress et les frais du déménagement.

Je vous le dis : restez chez vous, c’est plus rentable et moins de trouble.

Parlons maintenant des courtiers.

À la pêche

Aussi longtemps que les courtiers se limiteront à communiquer avec moi par la poste, je n’aurai pas à me plaindre. Occupant le haut d’un duplex, ça ne saute pas aux yeux que j’en suis propriétaire, ce qui me procure une certaine immunité contre les agents d’immeuble trop entreprenants. Je reçois à l’occasion des lettres qui prennent automatiquement la direction recyclage. Quand on a ouvert une enveloppe, on sait de quoi il en retourne. Elles recèlent toute une offre d’évaluation gratuite.

C’est ce que j’appelle « aller la pêche ». Un ami courtier préfère l’image horticole, il « sème des graines », dans l’espoir que quelques-unes éclosent en même temps que les tulipes.

Le procédé n’a rien de sorcier, l’évaluation gratuite laisse entrevoir un beau profit tout en stimulant l’envie du changement. Dans un marché où il y aurait plein de maisons à vendre, ce serait totalement inutile, mais voilà, les courtiers manquent cruellement de stock, alors ils cherchent à vous sortir de chez vous.

Moins de maisons à vendre

Au Québec, le nombre d’inscriptions, soit les maisons à vendre, est en chute libre. En janvier, il a diminué de 23 % par rapport à l’année précédente. Janvier n’est pas un mois faste, cela dit. La grande saison, c’est le printemps. Le prochain ne s’annonce pas particulièrement fertile, du moins si la tendance des dernières années se poursuit.

En mai 2021, les inscriptions avaient dégringolé de 37 % en comparaison de 2020, une année déjà en net recul par rapport à la période ultérieure. Dans le segment des maisons unifamiliales, les chiffres sont pires. Oui, il y a l’effet de la pandémie, mais il y a longtemps que le marché est serré.

L’appel de la profession

Pendant ce temps-là, on fait nos choux gras de la folie immobilière, de la surenchère, des achats à l’aveugle et de l’explosion des prix, ce qui projette l’image d’un secteur dynamique et en bonne santé.

Vous devinez la suite... Ça attire des gens vers la profession de courtier, désireux de profiter de la manne.

Le Devoir rapportait en mai dernier une recrudescence des inscriptions pour les formations en courtage. Bien que celle-ci soit plus exigeante qu’à une autre époque, elle reste à la portée de tous et n’impose aucune barrière à l’entrée.

Ça fait beaucoup de monde à la pêche.

Ne soyez pas le poisson.