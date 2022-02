«Les inventifs»: les jeunes inventeurs à l'honneur

Les jeunes inventeurs sont à l’honneur dans la nouvelle émission scientifique d’Unis TV «Les inventifs».

Animée par l’illusionniste Luc Langevin, la série «Les inventifs» présente à chaque épisode des inventions des plus ingénieuses, créées et développées par de jeunes inventeurs en herbe déterminés à améliorer le quotidien des gens.

Que ce soit avec des ustensiles conçus pour une personne souffrant de paralysie, une pelle à neige qui pourrait prévenir les crises cardiaques, un bonnet qui réduit les risques de commotions cérébrales, une production de bioplastique à base d’algues brunes ou même un extincteur pouvant éteindre les flammes grâce à des fréquences sonores.

Dans un format de 30 minutes, l’émission scientifique d’UnisTV met notamment en lumière les dessous de fabrication des inventions et les recherches, ainsi que la créativité et l’ingéniosité des inventeurs.

Mathieu Pichette («Les pieds dans la marge», «Sérieux?») assure pour sa part la narration et la vulgarisation scientifique des concepts dont il est question dans chacun des segments. Ses interventions ajoutent dynamisme et légèreté à l’émission, la rendant accessible au plus grand nombre et parfaite pour écouter en famille.

Tandis que le magicien et animateur Luc Langevin porte parfois le chapeau de cobaye, parfois celui d’assistant.

«Les inventifs» sera diffusée sur la chaîne Unis TV dès le dimanche 6 mars, à compter de 9 h 30. Toutefois, le premier épisode est en ligne sur le site de TV5 Unis depuis lundi.

