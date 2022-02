Les Ukrainiens très mobilisés: «c’est le moment de dire non et d’agir»

Les troupes russes font face à une vive résistance en Ukraine.

En entrevue à TVA Nouvelles, la journaliste au Ukraine Crisis Media Center, Tetyana Ogarkova, a témoigné de l’importante mobilisation de la population locale.

«Je vois des hommes qui se mettent en uniforme, qui sortent les armes et qui sont prêts, chacun à leur tour, à défendre leur petit mètre carré de territoire ukrainien», a-t-elle raconté.

Cette dernière soutient qu’une vive colère anime de nombreux Ukrainiens en raison de l’invasion russe.

«On n’aurait jamais pu imaginer que nous, les Européens, puissions vivre un tel enfer, qu’on puisse frémir à chaque fois qu’une porte se ferme, qu’on puisse avoir peur de tout bruit extérieur», clame Tetyana Ogarkova.

Selon elle, le peuple ukrainien est loin d’être découragé. L’importance de ce combat dépasse les frontières de son pays, affirme la journaliste.

«C’est le moment de se dire qu’on doit persévérer, qu’on doit battre cet enfer, parce que sinon, il ne va pas s’arrêter à l’Ukraine», martèle Mme Ogarkova.

«Il menace tout le monde avec les armes nucléaires, donc tout le monde est concerné. Il n’y aura pas de vainqueur. Donc, c’est le moment de dire non et d’agir intelligemment, avec force, avec décision et sans compromis», ajoute-t-elle.

La journaliste souligne qu’au moment même où des négociations avaient lieu entre des délégations ukrainienne et russe, la ville de Kharkiv était bombardée par l’armée russe.

«Je reste quand même très sceptique par rapport aux négociations et à toute diplomatie possible avec la Russie»

