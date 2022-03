Nouveau DG: Kyle Davidson est l’homme des Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont officialisé l’embauche de Kyle Davidson à titre de directeur général, mardi.

Jusqu’à tout récemment, le trentenaire occupait les fonctions de DG par intérim du club de l’Illinois. Il avait été nommé à ce poste à la fin du mois d’octobre, après la démission de Stan Bowman. Le natif d’Ottawa œuvre au sein de l’organisation de Chicago depuis la campagne 2010-2011 et était l’un des adjoints de Bowman depuis 2019.

Davidson devient donc officiellement le 10e directeur général de l’histoire des Blackhawks.

«Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle étape pour moi, mais également pour mes coéquipiers de l’organisation et les partisans des Blackhawks à travers le monde», a déclaré le nouveau DG dans un communiqué de son organisation.

«Je m’engage à bâtir de la bonne façon une équipe gagnante sur et à l’extérieur de la glace, en améliorant nos processus internes et en travaillant en étroite collaboration avec une solide équipe pour prendre des décisions. Je partage la vision de l’équipe de direction pour créer une culture positive dans l’ensemble de l’organisation et dans notre sport. Je promets de respecter nos valeurs dans tout ce que nous ferons.»

Un long processus

Après la démission de Bowman dans la disgrâce, les Hawks ont attendu plusieurs semaines avant de mettre en place un comité pour identifier le nouveau DG de l’équipe. Instauré à la fin du mois de janvier, celui-ci comprenait notamment les anciens joueurs Ed Olczyk, Marian Hossa et Patrick Sharp.

Ce comité a rencontré plusieurs candidats dans les dernières semaines, dont le directeur des opérations hockey du Lightning de Tampa Bay Mathieu Darche, le directeur général adjoint des Cubs de Chicago Jeff Greenberg, l’ex-bras droit de Marc Bergevin chez le Canadien de Montréal Scott Mellanby, le directeur général adjoint des Hurricanes de la Caroline Eric Tulsky et l’ex-DG des Bruins de Boston et des Oilers d’Edmonton Peter Chiarelli.

«Kyle est l’un des derniers éléments de cette nouvelle équipe de direction qui mènera les Blackhawks de Chicago vers la prochaine étape. [...] L’intégrité, l’engagement et les connaissances de Kyle sont toutes des caractéristiques qui font de lui la bonne personne pour structurer notre équipe sur la glace», a indiqué le propriétaire des Hawks, Rocky Wirtz.

Rappelons que l’organisation de la Ligue nationale a été fortement secouée par les révélations d’une enquête indépendante, qui a révélé que plusieurs membres de la direction des Blackhawks – dont Bowman - ont tenté d’étouffer une agression sexuelle commise par le responsable du vidéo Brad Aldrich pendant que son équipe était au cœur de son parcours victorieux en 2010.

En 2021-2022, la formation de Chicago connaît une bien mauvaise campagne. Jusqu’à maintenant, les Blackhawks ont maintenu un dossier de 19-27-8 et occupent l’avant-dernier rang de la section Centrale.