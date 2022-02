Pénurie de main-d’œuvre: l’équité, la diversité et le bien-être font tous partie de la solution

Bien que les entreprises canadiennes comprennent l’importance des stratégies d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), peu d’entre elles les appliquent réellement à l’embauche, selon une récente étude de Randstad Sourceright publié lundi.

• À lire aussi: «On vend des maisons et on ne sait pas quel prix ça va coûter à la fin»

• À lire aussi: Le nombre de profs non qualifiés explose

Selon le sondage, près de 88 % des dirigeants canadiens confirment que l’EDI est une partie importante de leur stratégie de recrutement et d’embauche. Cependant seulement 54 % ont réellement soutenu leurs objectifs de diversité en 2021.

«Les entreprises canadiennes devront mieux comprendre comment l’équité, la diversité et l’inclusion en milieu de travail ne forment qu’un des éléments fondamentaux de leur stratégie en matière de ressources humaines. En réalité, en maintenant l'élan de leurs efforts d’EDI, elles élargiront leurs bassins de talents et auront un meilleur accès à des professionnels hautement qualifiés», a indiqué Veronica Frisch, vice-présidente exécutive et responsable de Randstad Sourceright au Canada.

Le rapport montre aussi que près de deux tiers (66 %) des entreprises canadiennes prévoient embaucher massivement dans la prochaine année. Ils doivent, cependant, repenser la façon de pourvoir les postes vacants, alors que 50 % estiment que la requalification et l’amélioration des compétences de leur personnel sont des moyens efficaces de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre.

Bien que 82 % des chefs d’entreprise mondiale estiment que miser sur les conditions de travail et le bien-être des employés, seulement 67 % sont du même avis au Canada. «Pour réussir et s'assurer de retenir et d'attirer les talents, les dirigeants canadiens doivent comprendre les attentes de leurs employés et prioriser leurs besoins, ce qui contribuera à façonner leur stratégie d'entreprise», a précisé Mme Frisch.

Pour 56 % des répondants canadiens, l’acquisition de talents est basée sur la création de valeurs plutôt que la réalisation d’économies soit un creux de six ans et une baisse de 20 points par rapport aux résultats de 2021.

À voir aussi