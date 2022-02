Plus de sanctions contre la Russie et d’armes à l’Ukraine à venir, dit Mélanie Joly

Le Canada n’a pas fini d’imposer des sanctions contre la Russie ni d’envoyer de l’armement à l’Ukraine, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a promis lundi d’autres annonces en ce sens au cours de la semaine.

«Nous regardons toutes les options», a-t-elle signifié lors d’un point de presse virtuel en début d’après-midi, heure de l’Est. Certaines de ces actions seront annoncées de concert avec d’autres pays du G7, dont les membres se coordonnent de manière quotidienne.

Le Canada a déjà envoyé l’équivalent de 8 millions en armes létales, en plus d’équipement non létal. Le Canada a annoncé dimanche l’envoi d’équipement de protection supplémentaire à l’Ukraine, d’une valeur de 25 millions $.

À Genève pour une rencontre multilatérale au siège des Nations Unies, la ministre y a livré un discours au Conseil des droits de l’homme plus tôt, dans lequel elle affirmait que «la Russie est seule responsable de cette crise».

«Elle a choisi de recourir au mensonge et à la violence, et de fabriquer de toutes pièces une crise pour tenter d’anéantir l’état de droit et de violer les droits de la personne», a lancé Mme Joly, tandis que le président russe Vladimir Poutine qualifiait l’Occident d’«empire du mensonge» depuis le Kremlin le même jour.

La ministre Joly ne semble pas placer beaucoup d’espoirs dans les pourparlers en cours entre l’Ukraine et la Russie, qui se sont déroulés en sol biélorusse aujourd’hui.

«Je suis très inquiète que les pays ne jouent pas sur un terrain égal dans le contexte de ces négociations parce qu’il n’y a pas de cessez-le-feu et aucune désescalade de la part de la Russie», a-t-elle déclaré, soulignant qu’il y avait «une inadéquation entre les mots du régime russe et leurs actions dans les dernières semaines».

Quant aux déclarations du président Poutine concernant la menace nucléaire, Mme Joly s’est gardée de spéculer longuement sur ses intentions réelles, mais a affirmé que l’idée même d’utiliser les armes nucléaires «relève de la folie».

