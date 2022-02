Qui sont ces oligarques russes dont les fortunes sont mises à mal?

Les sanctions économiques imposées contre la Russie par les pays d’Europe et d’Amérique du Nord commencent à peser lourd sur les portefeuilles des milliardaires russes, qui voient leurs acquis touchés. Voici trois proches du président russe, Vladimir Poutine, qui font les frais de la guerre en Ukraine.

• À lire aussi: Sanctions économiques: les milliardaires russes souffrent

• À lire aussi: Face aux douloureuses sanctions, Poutine fustige «l'empire du mensonge» occidental

1. Kirill Shamalov

Ex-gendre de Vladimir Poutine, cet homme d’affaires du milieu pétrolier jouit d'une fortune évaluée à près de deux milliards de dollars. Il est le plus jeune milliardaire de la Russie. Shamalov possède notamment une propriété dans le sud de la France.

2. Yury Slyusar

Il est président de United Aircraft Corporation, qui fournit de l’équipement militaire en matière d’aviation, et ex-fonctionnaire du gouvernement.

AFP

3. Gennady Timchenko

Sa fortune est évaluée entre 20 et 25 milliards de dollars américains. Il possède un fonds d’investissement qui a des parts dans de nombreuses entreprises du secteur pétrolier et des secteurs du transport et de la construction, entre autres. Il est également président de la Ligue continentale de hockey (KHL). Il a vécu durant de nombreuses années en Suisse.

À voir aussi