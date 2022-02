«Révolution en tournée»: Serge Denoncourt bonifie le spectacle original

Une troisième saison de l’émission ayant eu lieu, l’automne dernier, il était important d’inclure de nouveaux membres dans «Révolution en tournée», qui reprend la route prochainement. Serge Denoncourt est retourné en studio de répétition avec toute l’équipe pour procéder à quelques modifications.

«On a gardé les numéros qui plaisaient au public, et on a ajouté ceux des gagnants et des finalistes de la dernière saison, a indiqué le metteur en scène. Le spectacle reste quand même un "best of" de l’émission.»

À la troupe originale s’ajoute le duo Yannick et Éliana, alors que Vincent et Bianca remplacent Samantha et Adriano. Rahmane, Yohe et Cindy, ainsi que le groupe Break City All Stars, sont également de la production, tout comme Jean-Marc Généreux qui accompagnera à nouveau tous les danseurs.

«Les gagnants des trois saisons ont une place de choix dans le spectacle, a précisé Serge Denoncourt. Pour le trio gagnant de la dernière saison, il a fallu que je choisisse parmi tous leurs numéros. Mais c’était, par exemple, impossible d’emmener le cube en tournée, on a donc choisi de garder le numéro de la balançoire. Pour moi, le plus important est de les voir danser avant tout.»

Une pointure

Alors que les salles rouvrent et que les spectacles reprennent l’affiche, l’agenda de Serge Denoncourt est particulièrement chargé et il a senti le besoin de faire appel à une pointure de la danse pour le seconder sur «Révolution en tournée».

«Nico Archambault va assurer le suivi et la faisabilité du spectacle, a-t-il annoncé. Il a dernièrement travaillé avec moi sur la production de la comédie musicale "Je vais t’aimer" en France, parce que sa femme en est la chorégraphe. On est revenus à Montréal ensemble. J’ai demandé à Nico de venir m’épauler sur "Révolution", d’autant plus qu’il connaît mieux la danse que moi.»

Six productions en parallèle

Serge Denoncourt travaille actuellement sur deux spectacles en Europe et quatre au Québec, des projets qui avaient été annulés ou reportés, ainsi que de nouveaux qui étaient déjà prévus.

«Je me retrouve avec un horaire de fou. Mais il n’y a pas de secret, j’ai d’extraordinaires assistants sur tous les spectacles qui font beaucoup de préparation en amont avant d’arriver en salle de répétition. Il faut être très organisé et ça va être comme ça jusqu’au mois de juin. Mais après deux ans à ne rien faire ou presque, je suis en pleine forme. Je ne me plains pas de ce qui m’arrive.»

Le metteur en scène a par ailleurs confirmé que la distribution de la comédie musicale «Annie», qui doit être présentée en juin prochain au festival Juste pour rire, était complet.

«Cela a été long et difficile, on a eu beaucoup de candidates, mais on a trouvé. Je pense que ça va plaire au public parce que c’est un spectacle très rassembleur, pour toute la famille. C’est ce qui se passe en France avec la comédie musicale "Je vais t’aimer" que j’ai créée. Les grands-parents amènent leurs enfants et leurs petits-enfants.»

Ce spectacle pourrait d’ailleurs être prochainement présenté au Québec avec une distribution locale.

«Révolution en tournée» reprend dès le 10 mars prochain, à Québec, avant de se rendre à Saguenay, Trois-Rivières et Sherbrooke. On reviendra à Montréal, dès le 28 avril. Plus d’information est disponible en ligne [revolutionentournee.com].