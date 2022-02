Saison remarquable en vue pour les crabiers du Golfe du Saint-Laurent

L’industrie du crabe des neiges du sud du golfe du Saint-Laurent est en droit de s’attendre à une excellente saison de pêche 2022, autant du côté des prises que des prix.

Le rapport préliminaire de la plus récente évaluation scientifique du stock, réalisée par Pêches et Océans Canada, fait état d’une croissance de 4 % de la biomasse commerciale constituée de mâles de 95 mm et plus, par rapport à l’an dernier. Elle est maintenant évaluée à tout près de 81 000 tonnes métriques (TM).

PHOTO COURTOISIE, Pêches et Océans Canada

«On considère qu’on a un bon stock de reproducteurs et que le stock est en santé», affirme la biologiste Amélie Rondeau, qui a dirigé la mission scientifique de suivi. Selon ses données, la biomasse du recrutement, soit les crustacés qui atteignent la taille commerciale cette année, compte pour 77 % du stock exploitable. «Et ce qu’on voit, c’est un très puissant indicateur de recrutement à plus long terme, souligne-t-elle. Chez les petits crabes, qui prennent six ans à rejoindre la pêche, on a vraiment vu un indice très élevé qui se démarque de toutes les autres années.»

Hausse de quota

En vertu des règles de gestion, les crabiers du Golfe peuvent anticiper un taux d’exploitation de la ressource d’environ 41 % cette année, pour un quota global avoisinant les 33 000 TM, souligne Mme Rondeau. Il s’agirait d’une hausse de 36,7 % par rapport à 2021.

PHOTO COURTOISIE, Pêches et Océans Canada

C’est une nouvelle qu’accueillent très positivement les crabiers des Îles-de-la-Madeleine, dont Denis Éloquin, capitaine du «Jean Mathieu». «Si rien d’imprévu n’arrive, on s’en va encore vers une année record, commente-t-il. À la fin de l’automne, les prix étaient encore excessivement hauts, et ça ne semble pas trop bouger, selon les acheteurs et les grossistes. Et parce que l’Alaska, et même la Russie - les deux seuls autres pays producteurs de crabe des neiges - ont terriblement baissé leurs quotas, ça nous donne une très grande chance d’avoir un meilleur prix. La demande va être forte! »

En 2021, les pêcheurs madelinots ont reçu un prix à quai jusque-là inégalé variant entre 8,50 et 8,75 $ la livre.