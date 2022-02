Sondage RBC: les tentatives de fraude ont doublé depuis le début de la pandémie

Le nombre de Québécois victimes de tentatives de fraude a presque doublé depuis le début de la pandémie, selon un récent sondage de la Banque Royale du Canada (RBC).

• À lire aussi: Des prestataires de l’assurance-emploi privés de revenus

• À lire aussi: Aux États-Unis, les arnaques romantiques en hausse pendant la pandémie

Selon les résultats du sondage RBC du Mois de la prévention de la fraude, près de la moitié des répondants québécois (46 %) et 48 % de Canadiens affirment avoir été la cible de tentatives de fraude, comparativement à 26 % en 2021.

La majorité de Québécois sondés (54 %) considère difficile de déterminer si un courriel, un texto ou une publicité en ligne constitue une arnaque, autant que les Canadiens qui se trouvent également dans la même proportion.

Environ 42 % avouent être de plus en plus ciblés par des fraudeurs qui se font passer pour des marques de confiance, alors qu’en Ontario, ils sont 52 % à avoir le même avis, plus que la moyenne nationale (47 %).

L’étude démontre que 35 % des Québécois connaissent des membres de leur famille ou ont des amis qui ont été victimes de fraude, alors que 15 % d’entre eux se disent gênés d’avouer en avoir été victimes.

«Nous remarquons plus de sophistication et de créativité dans la façon dont les escroqueries sont perpétrées», a indiqué par communiqué Kevin Purkiss, vice-président chargé de la lutte antifraude chez RBC.

«On observe aussi une augmentation des tentatives pour convaincre les clients d’envoyer de l’argent par l’intermédiaire de modes de paiement sécurisés comme les opérations Virement Interac et les télévirements, ainsi que des fraudeurs qui prétendent travailler pour des organismes gouvernementaux offrant un soutien lié à la COVID», a-t-il ajouté.

Les montants perdus signalés au Centre antifraude du Canada ont flambé pour atteindre 379 millions $ en 2021, comparativement à 160 millions $ en 2020.

À VOIR AUSSI