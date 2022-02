«Star Académie»: un clip pour «Changer le monde»

Le clip de la chanson-thème de Star Académie, Changer le monde, a été dévoilé lundi.

On peut y voir les 15 Académiciens de l’actuelle cuvée pousser la note dans le studio mobile MixBus. Celui-ci se trouve devant l’Académie de Waterloo, en Estrie.

Il a accueilli les jeunes quand ils ont enregistré la pièce, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, ainsi que toutes les chansons qui figureront sur l’album à paraître prochainement.

Réalisée par Guillaume St-Arnaud, la vidéo est produite par Productions Déferlantes, la boite qui porte l’aventure de Star Académie.

Création de Laurence Nerbonne et de Marie-Élaine Thibault, la pièce Changer le monde appelle à la solidarité et suscite de l’espoir, en ces temps où l’on en a tous besoin, en plus d'inviter les gens à ne jamais cesser de rêver.