Un appel au secours!

J’ai grandi dans un milieu dysfonctionnel. Ma mère, battue toute son enfance par la sienne, a développé une série de séquelles qui l’ont affectée sa vie durant. Comme je fus son premier né, c’est moi qui en ai subi les contrecoups. Ce qui fait qu’en conséquence, moi aussi j’ai développé des troubles de comportement qui allaient marquer ma vie. Ça allait d’une extrême méfiance envers tout le monde, à une vive agitation pour un rien, et à un manque évident de confiance en quiconque. Ce qui m’empêchait de me faire des amis. Mais je sais aujourd’hui que cela cachait à la base, un gros manque de confiance en moi-même.

Pendant toute mon enfance, je me suis promené d’une famille d’accueil à une autre. Sans parler des nombreux séjours que j’ai effectués dans divers centres d’accueil. Tout ça m’a amené à aller chercher du réconfort dans la drogue et à me créer d’autres problèmes, comme la dépendance, pour parvenir à calmer mon stress intérieur. Je vis dans ce marasme depuis vingt-six ans.

Et cela m’a conduit en psychiatrie. En effet, je vis présentement dans cet enfer qu’est le département psychiatrique d’un hôpital où on cherche à changer ma façon de penser avec des médicaments, plutôt que de tenter de le faire grâce à de nouvelles habitudes de vie, et surtout avec le soutien d’une psychothérapie.

Mon plus grave problème, en fait, est que j’utilise la violence pour me protéger. Comme mon père était soldat, on dirait que j’ai ça dans les gènes de fesser. Pour m’aider dans ma démarche, je me suis adonné au bouddhisme. La tolérance qu’on y prône me fait le plus grand bien, même si elle a aussi ses limites.

J’étais à Pinel et on m’a transféré à Rivière-des-Prairies. Je croyais ainsi être libéré des mauvais traitements qu’on m’y donnait, comme la contention au lit et sur une chaise, mais comme on m’a fait une ordonnance de traitement contre mon gré pour cinq ans, ça a comme conséquence de me rendre encore plus impulsif et agressif.

J’aurais besoin de votre aide. Pouvez-vous me conseiller sur les individus à contacter pour changer cette fameuse ordonnance en quelque chose de plus utile que des injections pour me calmer ? La psychiatre de R.D.P. ne semble pas comprendre ce dont j’ai besoin. Je cherche donc à trouver quelqu’un de plus ouvert à ma situation. Quelqu’un qui pourrait enfin me comprendre et m’aider.

S.D.

Vous êtes engagé dans un processus complexe et comme il semble que vous soyez pris en charge par un service qui a fait ses preuves, c’est difficile pour moi de vous suggérer mieux que cela. Par contre, comme il existe un service d’urgence en santé mentale, je vous refile le numéro à composer. Peut-être acceptera-t-on de réviser le protocole qui vous est appliqué et qui semble ne pas fonctionner pour vous : info-social811.