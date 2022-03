PAQUET, Claire Bergeron



Au CHSLD St-Augustin, le 23 février 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Claire Bergeron, épouse de feu M. Albert Paquet. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi, jour des funérailles, de 12h à 13h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière la Nativité de Notre-Dame.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Nicole Casavant), Michel (Denise Lajoie), Isabelle (Michel Lizotte); ses petits-enfants: Eric, Sébastien, Catherine, Maude, Chloé, François, Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Alexandra, Anthony, Thalie, Aurélie, Èva, Mathis, Jade; son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs: Jean, Hélène, Marguerite (Jacques Villeneuve), feu Louise (Gaston Maltais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294, site internet : www.alzheimer.ca