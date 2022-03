«Apéro piquant»: Claude Meunier s’ouvre sur sa relation avec Serge Thériault et sur les mœurs d’autrefois

Claude Meunier s’est confié pour une rare fois à Sophie Durocher et Richard Martineau sur l’état de son ami et complice de toujours, Serge Thériault.

Photo d'Archives

Dans un nouvel épisode de l’«Apéro Piquant», il a souligné au duo d’animateurs qu’il n’avait aucunement soutenu le film «Dehors Serge Dehors», de Pier-Luc Latulippe et de Martin Fournier, sorti en novembre 2021 et encore présenté dans certaines salles.

«Sans être faux [le documentaire] ne représentait que 5 % de la tarte. Le cas de Serge est beaucoup plus complexe que ça», a-t-il dit à Sophie Durocher, qui lui a demandé s’il s’ennuyait de Serge.

«Je m’ennuie de Serge. Ça fait longtemps que je m’ennuie de lui. On s’ennuyait de lui, même si on était à côté de lui parce que déjà, Serge était isolé, dans sa tête et ses problèmes», a-t-il ensuite ajouté.

«Ce n’est pas que je n’ai pas aimé [le film], mais c’était incomplet. C’était prétentieux de présenter ça comme un portrait de Serge ou un portrait de l’état de Serge, alors que c’est bien plus compliqué que cela. Le grand reproche, pour moi, c’est la fin du film qui est complètement fausse. Il est allé en traitement, mais ça n’a pas duré», a précisé Claude Meunier.

Le long métrage «Dehors Serge Dehors» donne la parole aux proches de l’acteur révélé grâce au groupe Paul et Paul. Atteint de dépression, le comédien n’a pas mis le pied à l’extérieur de son logement depuis plus de six ans.

Pour Claude Meunier, ce documentaire ne respectait pas la solitude et le vœu de silence de son frère et partenaire de création, Serge Thériault.

Extrait sur P'tite vie:

Retour sur la controverse de «La Petite Vie»

Claude Meunier est aussi revenu, lors du balado, sur le succès de «La Petite Vie» et sur le scandale du fameux épisode retiré, puis remis sur ICI TOU.TV.

La plainte d'un téléspectateur avait, en 2020, conduit le diffuseur public à retirer un épisode de «La Petite Vie» par crainte qu’il soit mal compris, voire insultant pour certains téléspectateurs. Radio-Canada, qui s’est rétractée, a finalement opté pour la diffusion d’un message d’avertissement avant de jouer le programme culte.

Plutôt que de bousculer ou de choquer les téléspectateurs, la controverse aurait plutôt attiré les curieux. L’émission cumule de ce fait, encore aujourd’hui, des cotes d’écoute par centaine de milliers chaque semaine, a fait valoir l’auteur et l’interprète du célèbre Pôpa, Claude Meunier.

L’humoriste s’est également rappelé l’époque où la caricature poussée à l’extrême de gens marginalisés, comme dire d’un homosexuel qu’il était «fif» et «moumoune» était risible, bien qu’il comprenne que cette façon de parler est désuète.

À voir aussi