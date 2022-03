Baseball majeur : «une claque au visage»

Le baseball majeur et son association des joueurs ne s’entendront pas sur une nouvelle convention collective avant la limite de 17h imposée par le circuit.

• À lire aussi: Toujours pas d’entente entre le baseball majeur et son Association des joueurs

Le site sportif The Athletic a appris que les représentants du syndicat ont refusé l’offre finale des propriétaires.

«C’était comme une claque au visage», a déclaré l’un des joueurs présents pendant les négociations.

Le baseball majeur devrait donc aller de l’avant avec sa menace d’annuler des matchs de la saison régulière 2022, ce qui aura un impact sur le salaire des athlètes.

Initialement, la limite avait été fixée à lundi soir par les propriétaires. Les deux camps ont négocié jusqu’aux petites heures du matin, mardi. Plus d’une douzaine de réunions se sont tenues, mais les parties seraient toujours loin de s’entendre sur plusieurs enjeux. Parmi ceux-ci, il y a la question de la taxe de luxe, les bonis octroyés aux joueurs avant qu’ils puissent bénéficier de leur autonomie complète, le salaire minimum et la redistribution des revenus du baseball majeur.

«Nous voulons épuiser toutes les possibilités pour parvenir à un accord», avait indiqué un porte-parole des ligues majeures en matinée.

Le lock-out dans les ligues majeures a été décrété le 2 décembre et a déjà eu un impact sur les camps de printemps, qui devaient s’amorcer samedi dernier. Il s’agit du plus long conflit dans les ligues majeures depuis la grève de sept mois et demi qui a touché les campagnes 1994 et 1995. Il s’agit également du neuvième arrêt de travail de l’histoire du circuit.