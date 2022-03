Beaucoup d’action à prévoir chez les Ducks

Les Ducks d’Anaheim sont encore dans la course aux éliminatoires et auront à prendre des décisions corsées très prochainement à propos de trois joueurs admissibles à l’autonomie complète l’été prochain.

Avant d’accueillir les Bruins de Boston mardi soir, la formation californienne se trouvait à deux points d’une place en séries. Certes, les parties à venir pourraient dicter la marche à suivre pour le directeur général Pat Verbeek : sera-t-il vendeur ou acheteur?

Pour le moment, il doit réfléchir à ce qu’il fera de l’attaquant Rickard Rakell ainsi que des défenseurs Hampus Lindholm et Josh Manson. Il n’est pas question de les perdre pour absolument rien en juillet, de sorte que dans chacun des cas, deux scénarios se présenteront à lui : une prolongation de contrat ou une transaction.

«En examinant cela, je dois comprendre que nous pouvons accéder aux séries, comme nous pouvons aussi les manquer. Toutefois, il n’y a aucune garantie de ramener ces joueurs autonomes. Je devrai tenter de les faire signer. Si ça n’arrive pas, je ne les laisserai pas simplement franchir la porte sans rien faire», a déclaré le DG au site The Athletic.

Conséquemment, il faut s’attendre à des nouvelles importantes chez les Ducks d’ici le 21 mars, date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey.

«Nous avons un plan de match et nous verrons si on peut l’exécuter dans les trois prochaines semaines et les quatre mois qui mèneront ensuite à l’ouverture du marché», a poursuivi Verbeek.

Cette saison, Lindholm a inscrit 20 points en 53 rencontres et a joué en moyenne plus de 22 minutes par sortie. Son salaire compte pour 5,2 millions $ sur la masse des siens. De son côté, Manson a obtenu sept points en 43 duels et touche 4,1 millions $. Enfin, Rakell a amassé 25 points, dont 14 filets, en 45 affrontements. Il représente 3,789 millions $ sur la liste de rémunération de l’équipe.

