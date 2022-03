CGI rachète près de 4 millions de ses actions détenues par la Caisse de dépôt

La multinationale montréalaise CGI a annoncé mardi son intention de racheter près de 3,97 millions de ses actions détenues par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

• À lire aussi: Dans l’œil du Québec inc.: deux dirigeants d’iA Groupe financier passent à la caisse

• À lire aussi: Des profits à la hausse pour CGI au premier trimestre

Le groupe spécialisé en informatique et les technologies de l’information versera un prix de 100,80 $ par action classe A, représentant un escompte au cours de clôture lundi des actions de classe A en vigueur à la Bourse de Toronto.

L’entente permettra à la Caisse de dépôt de demeurer propriétaire de quelque 23,5 millions d’actions classe A, soit environ de 9,8 % des actions de CGI en circulation, selon un communiqué de CGI.

«Cette transaction est conforme à notre stratégie de création de valeur et est immédiatement relutive pour nos actionnaires», a indiqué Julie Godin, coprésidente du conseil de CGI.

«Grâce à notre solide bilan et à d'excellents flux de trésorerie combinés à plus de 2,7 milliards $ en liquidités facilement accessibles à la fin de décembre 2021, CGI dispose du leadership et des ressources en capital requises pour exécuter sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition», a-t-elle détaillé.

«Ce rachat d'actions constitue une occasion de monétiser une partie de notre placement au bénéfice de nos déposants et nous comptons réinvestir cette somme dans les entreprises du Québec», a réagi Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe pour le Québec de la CDPQ.

«À la suite de cette transaction, la CDPQ demeure l'un des principaux actionnaires de CGI et nous avons l'intention de le demeurer afin d'appuyer à long terme la croissance de ce chef de file en technologies de l'information», a-t-elle ajouté.

À voir aussi