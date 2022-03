Chantiers routiers: investissements records et entraves importantes à prévoir à Québec

La Ville de Québec effectuera des investissements records de 230 millions $ pour 315 chantiers municipaux en 2022, dont une grande partie sera liée au tramway, et qui auront des impacts sur la circulation.

Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, et les responsables de l’ingénierie et des transports de la Ville en ont fait l’annonce hier.

Concrètement, les points chauds dans la ville seront Saint-Roch, le Vieux-Québec, et le plateau centre de Sainte-Foy. Montcalm ne sera pas à négliger, avec un chantier prévu au coin de René-Lévesque et Des Érables. Ce dernier pourrait être reporté, cependant, selon le résultat des appels d’offres, et si le carnet de commandes de la Ville est trop chargé.

«La majorité des chantiers de la Ville seront situés dans ces trois secteurs», a indiqué Marc Des Rivières, directeur du Bureau des transports et de la mobilité durable. Le haut fonctionnaire s’attend à ce que les entraves soient dérangeantes pour les automobilistes. «Il y aura des chantiers qui vont avoir des impacts importants. Ce qui va distinguer 2022 à l’année 2021 et même 2020, c’est qu’on sort d’une crise sanitaire. Donc, le nombre de déplacements va augmenter à la période de pointe avec la pointe avec la fin du télétravail. Alors oui, c’est possible qu’à certains moments, à certains endroits, il y ait des impacts qui soient plus importants que ceux qu’on a observés au cours des dernières années.» La Ville met cependant en place des mesures de mitigation.

Sur les investissements de 230 millions $, les travaux du tramway occupent à eux seuls une enveloppe de 58 millions $, dont 50 millions $ pour le déplacement des réseaux techniques urbains, qui comprend les infrastructures d’énergie et de télécommunication.

En outre, 138 millions $ serviront à assurer la pérennité des réseaux, soit principalement la réparation des infrastructures souterraines d’aqueduc et d’égout existantes. Seize millions $ iront en aménagement urbain et 18 millions $ en sécurité routière.

Plus de détails à venir...

