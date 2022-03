Des attaques malgré les négos

Le président Volodymyr Zelensky a accepté la main tendue pour des pourparlers avec Moscou, alors même que des images satellites montrait un imposant convoi russe se dirigeant vers Kiev.

Vladimir Poutine avait acheminé cette invitation au président ukrainien par l’entremise de son homologue du Bélarus, Alexandre Loukachenko, dirigeant prorusse. C’est d’ailleurs dans une de ses propriétés que s’est déroulée la rencontre, à la frontière biélorusse.

Photo AFP

Malgré l’intransigeance de Vladimir Poutine sur la reconnaissance de la Crimée, la démilitarisation et la « dénazification » de l’Ukraine, les discussions semblent suffisamment sérieuses pour que les délégations des deux pays acceptent d’en discuter, chacune de leur côté, à Moscou et à Kiev. Le négociateur russe a indiqué qu’une seconde rencontre pourrait se tenir bientôt.

Pendant ce temps sur le terrain, on souligne que la charge devient de plus en plus brutale, notamment autour de Kiev et de Kharkiv, et que le nombre de victimes serait bien plus élevé que ce qu’indiquent les statistiques officielles.

Photo AFP

Armés de kalachnikovs et de cocktails Molotov, les civils offrent une résistance particulièrement vigoureuse.

Crise humanitaire

Aux stratégies militaires russes et ukrainiennes, il importe d’ajouter des préoccupations majeures soulevées par l’ONU et l’OMS. On évoque déjà les urgences humanitaires et médicales, ce qui met en évidence les risques encourus par les civils.

La protection de ces derniers devient un enjeu majeur de la crise.

Le président français, Emmanuel Macron, dit avoir obtenu du président Poutine qu’il s’engage à arrêter les frappes contre les civils et les lieux de résidence, tout en préservant les infrastructures civiles.

Malgré cette promesse, Vladimir Poutine a poursuivi son offensive meurtrière contre des cibles non militaires en Ukraine. En début de soirée, hier, une explosion puissante a frappé des installations civiles de Kiev.

À la lumière des récents événements, la Cour pénale internationale a donc décidé de lancer une enquête pour des « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ».