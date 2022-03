Des moments d’angoisse pour les habitants de Kherson, en Ukraine

À Kherson, une ville située près de la Crimée, un territoire sous l’emprise de l’envahisseur, les habitants vivent des moments d’angoisse. Plusieurs familles y sont piégées dans leur domicile, d’où ils entendent le bruit des combats et sentent la terre trembler en raison des bombardements russes.

C’est notamment le cas de la famille d’Oksana Ortiz Salinas, une jeune femme qui avoue vivre des moments très difficiles, réfugiée avec son bébé de 10 mois et ses parents, dans la maison de ces derniers.

«Tout est tranquille ici, mais ce matin c’était vraiment horrible parce que ma maison se trouve entre deux endroits où il y avait un conflit entre des Russes et des Ukrainiens et il y avait beaucoup d’explosions, beaucoup de coups de feu. C’était vraiment très proche, nous étions terrifiés ici et nous sommes allés au sous-sol» raconte-t-elle.

En raison des combats qui se déroulent aux portes de la ville, le maire de Kherson a d’ailleurs demandé à la population de ne pas sortir les armes, et de ne pas provoquer d’affrontements pour essayer de faire le moins de victimes possible.

Oksana Ortiz Salinas soutient avoir suffisamment de nourriture pour tenir environ un mois.

Interrogée sur la façon dont elle perçoit le conflit russo-occidental, elle affirme les yeux remplis de larmes: «C’est une catastrophe, vraiment, parce que je vois qu’il y a des endroits que je connais très bien parce que j’ai grandi ici à Kherson au sud de l’Ukraine qui sont détruits et où il y a beaucoup de morts, les enfants inclus. C’est vraiment une catastrophe!»

Le conjoint de Mme Ortiz Salinas, qui se trouve actuellement au Québec, vit très difficilement la situation. Il fait présentement affaire avec un avocat spécialisé avec en immigration afin de savoir quels sont les recours dont il dispose pour faire venir Oksana au Canada.