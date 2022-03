Éloge de la résistance ukrainienne

C’est l’histoire d’un peuple dont le voisin conteste non seulement le droit à l’indépendance, mais la simple existence, comme si elle n’était qu’une nuance provinciale de sa propre histoire.

C’est l’histoire d’une nation de moyenne taille comparée à la nation voisine, géante, qui rêve de l’annexer, de la digérer, ou du moins, de la soumettre, de la dominer.

Quand elle veut s’affirmer, on l’accuse d’antisémitisme et de nazisme, et on se donne le droit de l’envahir en prétendant l’empêcher de se faire du mal à elle-même et aux minorités qu’elle abrite.

Ukraine

Oui, vous l’aurez compris, je vous parle de l’Ukraine. J’aurais pu parler de bien des petites nations, en fait, qui partagent une certaine situation existentielle, même si chaque histoire n’est pas aussi tragique, aussi violente.

Chose certaine, et c’est l’événement admirable des derniers jours, les Ukrainiens résistent à l’invasion russe. Avec des moyens qui ne sont pas infinis, mais qui ne sont pas insignifiants, ils tiennent tête à un ennemi qui veut les écraser, les humilier. Cette résistance surprend et suscite l’admiration.

Ils ne sont probablement pas appelés à l’emporter, mais chaque jour de résistance permet d’envisager un débouché différent à cette invasion.

Cette résistance est celle des forces armées. Une nation doit avoir les moyens de se défendre.

Mais c’est aussi celle du peuple ukrainien qui tient manifestement à exister en son propre nom, qui ne veut pas se laisser anéantir. Plusieurs croyaient de telles vertus impossibles aujourd’hui dans le monde occidental.

Écoutez la rencontre Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 10 h via QUB radio :

Nationalisme

Manifestement, les grandes épreuves font renaître de grandes vertus. Il y a certes de la propagande dans cette résistance. Ne nous leurrons pas. Nul ne fait l’économie de la propagande de guerre. Mais il y a une part de vérité.

Et une évidence resurgit : le nationalisme, au-delà de toutes les caricatures, est d’abord l’expression de l’instinct de vie d’un peuple.