Entre la guerre, le retour du grunge et la génération sacrifiée

Depuis jeudi, les nouvelles sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie déferlent sur toutes les plateformes. Le triste spectacle de la diplomatie internationale donne mal au ventre. Au même moment que les membres du Conseil de sécurité de l’Organisations des Nations unies (ONU) se réunissaient afin de trouver une solution pacifique aux tensions à la frontière russo- ukrainienne, le président russe Vladimir Putin lançait son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Ce faisant, ce leader autoritaire rit au nez de l’organe exécutif de l’ONU responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale et démontre de nouveau son mépris envers l’ordre international libéral. C’est la fin du statu quo qui prévaut depuis la fin de la Guerre froide et le début d’un nouvel ordre mondial1 2.

Mon fil Twitter juxtapose les dénonciations de la classe politique occidentale, les dernières nouvelles provenant du front et l’amertume exprimée par les jeunes de ma génération. Tout en faisant défiler mon écran vers le bas jusqu’à la fin du monde, je me suis souvenu des paroles de Kurt Cobain, le leader du groupe de grunge mythique Nirvana.

Dans une entrevue donnée quelques mois avant son suicide en 1994, il dressait un portrait sombre de la réalité de la génération X. « Nos parents sont tous divorcés, leurs enfants ont fumé du pot pendant tout leur secondaire, ils ont grandi dans l’ère où tout le monde croyait mourir d’une guerre nucléaire et de plus en plus de violence a commencé à imprégner notre société »3.

Ces mots résonnent plus fort que jamais aujourd’hui et les parallèles avec cette génération sacrifiée, ou génération X, sont flagrants.

George Floyd

La génération X a vu la vidéo de Rodney King, élément déclencheur les émeutes de 1992 à Los Angeles. Nous avons vu la vidéo de George Floyd, ce qui a inspiré un mouvement mondial contre le racisme et la brutalité policière. Du jamais vu aux États-Unis depuis le mouvement des droits civils des années 1960. La génération X a vécu l’épidémie de crack4, de VIH5 et l’incarcération de masse des communautés racisés lors de la guerre contre la drogue. Nous vivons la crise des opioïdes6 et l’impunité7 des dirigeants de l’industrie pharmaceutique8 pour leur avarice meurtrière. Et je pèse mes mots. La corruption des programmes de formation médicale continue9, le lobbying de législateurs et la promotion agressive10 des opioïdes sur ordonnance, tout en niant11 leur grand potentiel addictif, sont les causes principales de la surprescription par les médecins d’antidouleurs comme l’Oxycotin12.

Le plan de match de la famille Sackler, propriétaire de Purdue Pharma, est simple. Amasser des milliards de dollars, jeter le blâme sur le dos des victimes de dépendance13, dissimuler son capital dans des paradis fiscaux, dépenser des sommes colossales en frais d’avocats, déclarer faillite, protéger les membres de sa famille de poursuites au criminel et répéter le processus avec un autre médicament14.

La génération X a connu plusieurs changements sociaux suite à la fin du modèle du mari pourvoyeur, l’augmentation historique des divorces15 et la dissolution de la famille nucléaire16.

La génération des « enfants à clé pendue au cou », rentrant seuls à la maison après l’école, caractérise ce passage d’une société qui prônait l’intérêt de l’enfant à celle valorisant surtout l’accomplissement personnel des adultes.

Santé mentale

La mienne connaît l’accroissement de l’isolement et des troubles de santé mentale, qui ont atteints un sommet pour les jeunes pendant la pandémie. Selon l’INSPQ, les jeunes adultes d’aujourd’hui « seraient plus nombreux, en proportion, que leurs aînés à ressentir de la solitude.

Parmi eux, les étudiants et les jeunes adultes provenant de milieux socioéconomiques plus défavorisés seraient les plus touchés »17.

Selon une enquête troublante de l’Université de Sherbrooke (UdeS) et du CIUSSS de l’Estrie- CHUS, un jeune sur deux de 16-25 ans présenterait des symptômes d’anxiété ou de dépression modérés à sévères. Le quart des jeunes sondés ont pensé qu’ils seraient mieux morts ou ont envisagé de se faire du mal18. Ces données tragiques démontrent qu’une épée de Damoclès pèse sur nos jeunes. Malheureusement, nos enjeux figurent rarement au rang des priorités de nos politiciens. Peu surprenant considérant la sous-représentation des jeunes en politique au Québec et ailleurs dans le monde.19

Il ne faut pas mettre de côté l’importance que joue des facteurs tels le genre, l’ethnie et la classe sociale dans l’expérience des individus et l’hétérogénéité de chaque génération. Toutefois, il semble que la « génération MTV » a beaucoup plus en commun avec la « génération Spotify » que je l’aurais cru. Bien que chaque génération connaisse son lot de malheur, je pensais que la génération X l’avait eu pire que la mienne. Considérant la pandémie qui continue, de faire rage, la crise climatique et le début d’une nouvelle Guerre froide, je m’étais peut-être trompé. Et bien qu’il soit difficile d’être optimisme ces temps-ci, je me console avec le grunge mélodique de Safia Nolin et la popularité des chemises à flanelle et des Doc Martens. Voilà où réside mon espoir : assistons-nous enfin au retour du grunge ?

Photo courtoisie

Rali Jamali, Ancien coopérant volontaire en Amérique latine

Expert en participation citoyenne des jeunes

Détenteur d'un baccalauréat en affaire publique et relations internationales

