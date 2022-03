État de l’Union: la tâche titanesque de Biden

Les États-Unis et le monde traversent une crise majeure. Comme si la pandémie ne suffisait pas à nous déstabiliser et à nous monter les uns contre les autres, Vladimir Poutine ajoute à notre colère et à nos angoisses.

Le président Biden n’est pas le premier à se présenter devant les élus du congrès pendant une tempête, mais reconnaissons que la tâche qui l’attend ce soir est colossale. Ses concitoyens considèrent que sa présidence vire au cauchemar et leur degré de confiance envers l’administration est au plus mal.

La réalité n’est pas aussi sombre que les perceptions de nos voisins, il y a bel et bien reprise économique, mais ça change peu de choses au défi du 46e président. Comme si la montagne à gravir n’était pas suffisamment élevée, le discours de ce soir sera prononcé dans le contexte des élections de mi-mandat.

Que doit dire le président? Quel ton ou quelle attitude doit-il projeter? Joe Biden doit à la fois être pédagogue, modeste, honnête et déterminé. Est-il en mesure de livrer la marchandise pour ce qui pourrait bien être le discours le plus important de sa présidence ou de sa carrière? Ça dépend...

Un président gagne à dégager une image de force lorsque son pays est confronté à l’éventualité d’une guerre. Quand une brute inhumaine et insensible comme Vladimir Poutine enfreint toutes les règles du jeu pour s’en prendre à une puissance bien inférieure à celle de la Russie, qu’il n’hésite pas à s’en prendre à des civils et qu’il évoque le recours au nucléaire, les Américains exigent de la fermeté et de la vigueur.

Les affaires du monde intéressent habituellement peu les électeurs américains et la tentation de céder aux solutions simplistes est grande. C’est ici que Joe Biden doit être pédagogue. Condamner Poutine est facile, expliquer pourquoi l’approche mesurée des États-Unis pourrait éviter une escalade et une guerre mondiale l’est moins.

Et la vigueur dites-vous? Le principal écueil est là. Au sommet de sa forme physique, le président projetait force et détermination. Les manches retroussées, imposant physiquement, le poing fermé et le ton déterminé, on le sentait prêt à sortir dans la ruelle pour rosser un opposant qui le qualifierait de menteur.

On lui a même déjà reproché cette attitude. Pourtant, il en aurait bien besoin en ce 1er mars. À tort ou à raison, il projette maintenant l’image d’un homme diminué. Saura-t-il, une fois encore, rassurer sur ses capacités? Il l’a fait pendant la campagne présidentielle, mais sur une courte période et dans un contexte plus contrôlé.

S’il planifie bien son intervention, Biden peut énumérer une liste de réussites depuis son entrée en fonction. Mais ici encore, il a besoin de convaincre. Je ne doute pas qu’il puisse se mettre à la hauteur du citoyen découragé et pessimiste, tout comme je ne doute pas qu’il puisse projeter empathie et honnêteté. Ce dont je doute, c’est de l’écoute de ses concitoyens.

Il ne faudrait pas oublier que depuis qu’il a confirmé sa candidature lors des primaires démocrates, on a toujours joué avec la notion que Biden ne serait qu’un candidat et un président de transition. Assez rassembleur pour chasser Trump, il se limiterait à un seul mandat pendant que les démocrates prépareraient la relève.

Biden et les démocrates réalisent maintenant que l’effet du «charme» de ce candidat de compromis s’estompe plus rapidement que prévu. Joe Biden offrirait ce soir la performance de sa vie que ce pourrait être insuffisant malgré tout. Les Américains écoutent-ils encore leur président? On s’en reparle bientôt.