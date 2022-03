Guerre en Ukraine: les navires russes interdits dans les eaux et les ports canadiens

Après avoir interdit aux avions russes de pénétrer dans l’espace aérien du Canada, Ottawa désormais ne permet pas aux navires détenus par des intérêts russes ou immatriculés en Russie de naviguer dans les eaux du Canada et d'avoir accès à ses ports.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, en a fait l’annonce sur Twitter mardi matin.

«La Russie doit être tenue responsable de son invasion de l'Ukraine», a-t-il déclaré.

Lundi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé tous les pays à interdire à la Russie l'accès à «tous les ports» et «aéroports du monde».

«Il faut fermer l'entrée pour un tel État dans tous les ports, tous les canaux et tous les aéroports du monde», a déclaré M. Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook.

Dimanche, le Canada a annoncé l’interdiction aux avions russes de pénétrer son espace aérien, une mesure qui a été annoncée simultanément avec une foule de pays européens.

Les États-Unis résistent à l’idée de fermer leur ciel aux avions russes. Le pays a appelé les Américains en Russie à quitter les lieux le plus rapidement possible en raison de l’espace aérien qui devient de plus en plus inaccessible pour les aéronefs russes.

