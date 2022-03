Hausse du bénéfice et des revenus pour BMO Groupe financier

BMO Groupe financier a vu son bénéfice net augmenter de 45 % pour s’établir à 2,933 milliards $, ou 4,43 $ par action, pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2022, par rapport au trimestre correspondant en 2021.

Le bénéfice net ajusté a pour sa part atteint 2,584 milliards $, ou 3,89 $ par action, en hausse de 27 %, pour cette même période.

Selon les résultats publiés par BMO Groupe financier mardi, ces hausses sont notamment attribuables à la forte croissance des revenus, l'augmentation des charges et le recouvrement de pertes sur créances.

Les revenus ont également progressé pour atteindre 7,723 milliards $ au premier trimestre de 2022, comparativement à 6,975 milliards $ pour le premier trimestre de 2021.

«Nous poursuivons sur notre lancée opérationnelle et avons enregistré à nouveau d'excellents bénéfices au dernier trimestre, grâce aux activités de nos Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et aux États-Unis, y compris une accélération de la croissance des prêts aux entreprises, et à la vigueur continue des activités de BMO Marchés des capitaux», a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

