Jusqu’à 10 cm de neige à Montréal et ses environs

Entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus mardi dans la grande région de Montréal et ses environs, alors que le temps sera variable ailleurs avec des températures saisonnières.

Environnement Canada prévoit des accumulations essentiellement dans les Laurentides, Lanaudière, Montréal et la Montérégie, alors que le mercure affichera entre -7 et -4 degrés.

Pour les secteurs de l’Outaouais, de la Beauce et de l’Estrie, on prévoit 2 à 4 centimètres de neige en après-midi, après une alternance de soleil et de nages.

À Québec et en Mauricie, le temps sera généralement ensoleillé, mais l’ennuagement de l’après-midi pourrait apporter dans son sillage de la faible neige sous des températures de -8 degrés.

Dans les secteurs plus au nord comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d’un temps généralement ensoleillé, mais il fera légèrement plus froid.

Même scénario dans l’est de la province où le temps s’annonce généralement ensoleillé avec un ennuagement tard en après-midi avec -11 degrés au thermomètre, avant de remonter mercredi.