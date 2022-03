La Pologne va accueillir deux mille orphelins ukrainiens

L’organisation caritative catholique Caritas a déclaré mardi qu’elle allait accueillir en Pologne deux mille orphelins ukrainiens, avec un premier groupe de 300 enfants arrivant mercredi.

«Nos voisins de l’Est évoquent une catastrophe humanitaire qui approche à grands pas», a déclaré à l’agence PAP le directeur de Caritas Pologne, Marcin Izycki. «Nous avons décidé de répondre à la crise en Ukraine et de fournir un abri aux plus vulnérables dans notre pays».

Les enfants viendront principalement d’orphelinats de l’est de l’Ukraine, qui a été le plus touché par l’assaut de la Russie sur le pays. Le premier groupe sera emmené à Opole et Czestochowa, dans le sud de la Pologne, et sera hébergé dans des centres caritatifs et des institutions religieuses.

Plus de 660 000 personnes ont fui l’Ukraine depuis que la Russie a commencé son invasion jeudi et on estime qu’un million d’autres sont déplacées à l’intérieur du pays.

L’ONU a mis en garde contre une crise humanitaire et a demandé une aide d’urgence de 1,7 milliard de dollars, estimant que quelque douze millions de personnes auront besoin d’aide en Ukraine.