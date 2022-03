Le grand retour de Six°: FLIP Fabrique au Diamant pour 4 représentations

À la fin de l’été 2020, FLIP Fabrique a dévoilé son spectacle Six° en pleine pandémie au Domaine de Maizerets. La proposition, qui a évolué au fil des représentations, s’installe pour quatre représentations au Diamant.

Six° a fait du chemin depuis sa création. Il a été présenté au Québec, à Terre-Neuve et dans quelques villes de l’Est des États-Unis.

« Un spectacle de cirque, c’est comme un bébé qui naît. Ça grandit. Il faut en prendre soin, le nourrir, le cajoler, l’écouter et il devient ensuite mature », a indiqué Bruno Gagnon, directeur général et artistique de FLIP Fabrique.

Six° sera présenté au Diamant, ce soir, jeudi, vendredi et samedi.

Créée dans une grange à Portneuf, Six° raconte l’histoire de cinq individus qui ne se connaissent pas et qui reçoivent une mystérieuse invitation, qui les conduit, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée. Une maison qui a une âme et une personnalité bien à elle.

On retrouve les artistes Jamie Adkins, Jacob Grégoire, Dylan Herrera, Camille Tremblay et Shena Tschofen dans une variété de disciplines de cirque sur des musiques de Leonard Cohen, The Commodores, Dr. John, Nils Frahm et alt-J.

« Il y a, dans ce spectacle, des personnages avec des noms, une vie, une histoire et un jeu à jouer. Ça, c’était du nouveau pour FLIP Fabrique », a précisé Bruno Gagnon, lors d’un entretien.

Version 4.0

Yves Leclerc / Le Journal de Quebec

Le metteur en scène Olivier Lépine précise que les représentations du Diamant seront différentes de ce que les gens ont pu voir au Domaine de Maizerets.

« C’était la première fois qu’on rencontrait du public. Il n’y avait aucune conception d’éclairage avec un spectacle qui était présenté au soleil à la tombée du jour. Il a aussi fait froid lors de ces présentations. Nous sommes maintenant rendus à la version 4.0 », a-t-il fait savoir.

Bruno Gagnon ne pensait jamais, un jour, créer un spectacle en tenant compte de la distanciation sociale, le deux mètres, des artistes qui ne peuvent pas se toucher plus de de 15 minutes et avec plus de numéros solos.

« C’était quelque chose de peu probable pour un spectacle de cirque. On n’a pas eu le choix et c’est spécial », a-t-il fait remarquer.

Six° était sur une bonne lancée, lorsque le spectacle a été arrêté, après quatre représentations à La Tohu, à Montréal, lors de la dernière fermeture des salles de spectacle.

« C’était triste. Les salles étaient pratiquement pleines. Ça fonctionnait bien et les gens avaient envie de voir le show. Notre balloune s’est dégonflée assez rapidement. Il y a eu des moments difficiles et de moments démoralisants. On a avancé contre vents et marées. Nous nous en sommes tout de même bien tirés », a laissé tomber le metteur en scène Olivier Lépine.

Six° poursuivra sa route, ensuite, avec des représentations à Sherbrooke, Victoriaville, Montréal, L’Assomption et Saint-Hyacinthe. Tout le matériel sera ensuite placé dans un cargo pour quatre semaines de représentations, en juillet, au Festival d’Avignon en France.