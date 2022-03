Dossier du rachat du pont: les conservateurs accusent les libéraux

Alors que le dossier du rachat du pont de Québec semble faire du surplace, les conservateurs ont accusé le gouvernement libéral de « se traîner les pieds ».

En entrevue avec Le Journal, le député conservateur Gérard Deltell a affirmé hier « qu’on en est au 68e mois d’inaction du gouvernement libéral qui avait promis (lors du scrutin de 2015) de tout régler au 30 juin 2016. Ça montre que le duo de M. [Jean-Yves] Duclos et de M. [Joël] Lightbound s’est traîné les pieds dans ce dossier-là ».

M. Deltell, qui assure ne pas avoir « de problème » avec l’option d’un rachat de l’infrastructure patrimoniale par Ottawa, appelle par ailleurs à une solution permanente à l’image du célèbre Golden Gate Bridge, à San Francisco, dont la peinture se fait de façon continuelle.

« Le pont de Québec doit redevenir un élément iconique de Québec comme l’est le Château Frontenac », a-t-il fait valoir.

Le rapport d’Yvon Charest

Le député conservateur a par ailleurs réitéré sa demande pour que le rapport du négociateur fédéral, Yvon Charest, soit rendu public.

Le Journal a obtenu une copie de ce document en septembre 2020 et en a relaté les principales conclusions. M. Charest y recommandait formellement à Ottawa de racheter l’infrastructure plus que centenaire. Dans le scénario qu’il privilégiait, il chiffrait le coût de la peinture et de l’entretien à 784 millions $ sur 25 ans.

Hier, Yvon Charest n’a pas voulu faire davantage de commentaires. Il y a quelques semaines, celui qui agit comme négociateur au nom du gouvernement fédéral auprès du Canadien National (CN), propriétaire du pont, avait admis au Journal que la récente élection fédérale lui a fait perdre « trois à quatre mois » dans ses pourparlers.

À portée de main

À Ottawa, le cabinet du ministre libéral Jean-Yves Duclos a réagi hier par déclaration. On peut y lire que « la restauration et la pérennisation du joyau patrimonial et architectural que représente le pont de Québec est une priorité pour notre gouvernement. Pour la première fois en plus de 25 ans, le fédéral envisage le rachat du Pont et en négocie les termes avec le CN et le gouvernement du Québec ».

On ajoute que « la solution est à portée de main et le travail se poursuit. Comme tout le monde, nous souhaitons qu’un dénouement survienne le plus rapidement possible et avec un peu de bonne volonté de part et d’autre, nous pouvons y arriver ».