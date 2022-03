Les Oilers ont-ils «trouvé» leur gardien?

Mikko Koskinen est en mode survie chez les Oilers et samedi, à Sunrise, il a été magistral face aux redoutables Panthers de la Floride. On peut se demander si le directeur du cirque à Edmonton, Ken Holland, a toujours l’intention d’aller chercher un autre gardien de but.

Holland, qui a récemment congédié son entraîneur Dave Tippett, a beaucoup de chats à fouetter d’ici le 21 mars (fin de la période des transactions), mais si Koskinen multipliait les performances du genre, ça lui ferait un casse-tête en moins.

Plus compact que jamais, Koskinen était en pleine possession de ses moyens dans la victoire de 4-3 des Oilers au cours de laquelle il a stoppé 44 tirs de l’artillerie lourde floridienne. La façon dont le géant de 6 pi 7 po s’est comporté devant son filet était différente et impressionnante.

Le contesté Finlandais affiche une belle constance depuis le 22 janvier. À ses sept derniers départs, sa fiche est de 6-0-1 avec un taux d’efficacité de 0,923.

En mode survie

Bon, les récents succès de Koskinen n’effaceront pas tous les doutes à son sujet, mais on voit une lueur d’espoir et le contexte est intéressant.

À 33 ans, il est en fin de contrat, il n’a plus rien à perdre et il est en mode survie. Dénigré de toutes parts, l’animal blessé a tout à prouver et c’est souvent ce qui aide un gardien à partir sur une « balloune ». Il ne serait pas le premier à étonner la galerie, du moins sur une période de deux ou trois mois.

Koskinen ne sera jamais le plus élégant, mais il était beau à voir contre l’étourdissante bande à Jonathan Huberdeau. Il suivait bien la rondelle et lisait le jeu à la perfection. Mentalement, il semble être dans une belle zone.

Présentement, il loge au 34e rang de notre classement avec un dossier de 18-8-2/0,901/3,13. Son ratio de victoires/défaites est excellent, mais dans la défaite, ses statistiques sont horribles. Dans ses huit revers en temps réglementaire, il a accordé un total de 35 buts sur 237 tirs pour un faible taux d’efficacité de 0,852 et une moyenne de buts alloués au-delà des quatre buts par match.

Dans une course aux séries, le nombre de buts alloués dans une défaite n’a aucune importance, pourvu qu’on gagne plus de matchs que l’on en perd. Une chose est certaine, la situation des gardiens de but à Edmonton est intrigante, et présentement, Koskinen semble être plus fiable que Mike Smith.

Shesterkin intraitable

Il y a des limites à défier la loi de la moyenne, mais le superbe gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin ne semble pas être au courant. Le meneur de notre classement est dans une autre sphère avec un taux d’efficacité de 0,941 et une moyenne de buts alloués de 1,95, tout ça avec une charge de travail de 33 tirs par match. Il n’a alloué que deux buts en deux matchs cette semaine, dont un dans une défaite de 1-0 face aux Penguins.

Binnington rebondit

Chez les Blues de St-Louis, Jordan Binnington n’a pas l’intention de se faire damer le pion par son surprenant auxiliaire, Ville Husso. Après un passage à vide, « Binner » n’a accordé qu’un seul but en deux matchs (56 tirs) la semaine dernière face aux Blackhawks et aux Flyers. Il occupe le 32e rang de notre classement avec une fiche de 13-10-3/0,904/3,12.