Les Québécois moins inquiets de la hausse de l’inflation qu’ailleurs au Canada

Avec l’inflation qui a monté en flèche au cours des derniers jours, une majorité de Canadiens (53%) affirme qu’ils ont de la difficulté à suivre le coût de la vie, selon un sondage d’Angus Reid dévoilé lundi.

Toutefois, ça semble être moins le cas au Québec, alors qu’à peine 41 % des répondants sont en accord avec cette affirmation. À l’inverse, plus de la moitié des habitants dans toutes les autres provinces affirment qu’ils ne peuvent suivre l’augmentation du coût de la vie, avec des sommets à 59 % en Alberta, en Saskatchewan et dans les provinces de l’Atlantique.

«Il y a aussi des différences démographiques. Une plus grande proportion de femmes que d'hommes sont pressées par les augmentations du coût de la vie et ont indiqué ne plus suivre. De plus, les personnes âgées de 35 à 54 ans sont beaucoup plus susceptibles que les autres groupes d'âge d'être laissées pour compte», peut-on lire dans le rapport du sondage.

Dépenses imprévues

Par ailleurs, de nombreux Canadiens reconnaissent avoir un budget serré au point de ne pas pouvoir absorber une dépense imprévue de 1000 $ ou plus.

Dans les provinces de l’Atlantique et en Saskatchewan, seulement 39 % des répondants ont affirmé être suffisamment à l’aise financièrement pour absorber une telle dépense imprévue.

En comparaison, 50 % des Québécois et 52 % des Ontariens n’auraient pas de difficulté à l’absorber.

Pour assumer la hausse du coût de la vie, près d’un Québécois sur quatre (24 %) a dû reporter ou annulé un voyage dans le dernier mois et 36 % d’entre eux ont dû reporter un achat important.

«Il y a plusieurs manières dont les différentes tranches démographiques abordent cette question. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de retarder un achat important. Les hommes âgés de 18 à 34 ans sont les plus susceptibles d'avoir renoncé de cotiser à un REER ou à un CELI cette année pour économiser de l'argent à trois sur dix (28 %)», peut-on lire.

Le sondage a été mené du 11 au 13 février, à l’aide d’un échantillon aléatoire représentatif de 1 622 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid.

