LHJMQ: une quatrième victoire de suite pour les Remparts

BAIE-COMEAU – Une poussée de cinq buts sans riposte a permis aux Remparts de Québec d’inscrire une quatrième victoire de suite, mardi soir, quand il a pris la mesure du Drakkar de Baie-Comeau par le pointage de 6-3.

Après un début de rencontre plus modeste, les Diables rouges ont sonné la charge, au deuxième engagement et ont vite comblé un recul de 3-1 pour renverser la vapeur et inscrire ce triomphe convaincant.

Le grand défenseur Louis Crevier a profité d’un jeu de puissance pour réduire l’écart à 3-2 avant de préparer le filet égalisateur de son capitaine Théo Rochette.

Les visiteurs sont revenus à la charge, deux minutes plus tard, quand Viljami Martjala a donné l’avance aux siens, qui n’ont plus jamais regardé derrière avec une charge de 27 tirs durant la période médiane.

« Nous n’avons pas bien commencé le match en se faisant prendre sur un mauvais repli défensif. On s’est parlé après la première période et les choses se sont replacées à partir de la deuxième », a vite résumé l’entraîneur-chef Patrick Roy.

Malgré l’avance rapide du Drakkar, personne n’a paniqué dans le clan adverse. « Les joueurs ont gardé leur calme. Notre avantage numérique a donné le ton et les joueurs ont su revenir en force avec une grosse deuxième période. »

Tout en soulignant le brio de ses unités spéciales, Patrick Roy a également apprécié le travail offensif de plusieurs joueurs. « C’est ce qui explique nos succès présentement. Tous les trios contribuent en attaque et cela fait une grande différence. On peut compter sur l’apport de tout le monde. »

Perte de focus

Dans le clan des locaux, le pilote Jean-François Grégoire a beaucoup moins aimé ce qu’il a vu. « Les joueurs ont bien débuté la partie avec intensité tout en respectant le plan de match. Ils ont ensuite changé leur façon de jouer et ont complètement perdu le focus », a pesté l’entraîneur.

Le dirigeant a reconnu les nombreuses erreurs ont coûté très cher. « Les revirements au pluriel ont fait mal en deuxième période. Les gars ont commencé à se penser bons et tout a changé. La maturité fait aussi partie de notre apprentissage. »

Marqueurs

Auteur d’un tour du chapeau lors du match précédent, Zachary Bolduc a poursuivi son brio en attaque avec un doublé en troisième période. Zachary Gravel a complété le pointage face au gardien Olivier Adam (41 arrêts) laissé à lui-seul plus souvent qu’à son tour.

Félix Gagnon, Jacob Gaucher et Nathan Baril ont inscrit les buts du Drakkar, qui a été limité à neuf maigres lancers au cours des 40 dernières minutes de la rencontre.

Les Remparts joueront leur prochain match, jeudi, lorsqu’ils rendront visite aux Saguenéens de Chicoutimi. Pendant ce temps, les Nord-Côtiers croiseront le fer avec les joueurs de l’Océanic à Rimouski.

