Maillage naturel

Graph Synergie m’annonce qu’Idecom, cette agence marketing de 35 années d’expérience à Québec, vient de joindre les rangs de l’entreprise. Cette intégration s’inscrit dans la vision de Graph Synergie, la plus importante agence tech-marketing pour l’immobilier dans l’Est du Canada. L’arrivée d’Idecom permettra d’offrir un accompagnement stratégique et corporatif complet dans le domaine de l’immobilier et de la construction ainsi que de renforcer l’impact des stratégies et tactiques de positionnement de ses clients d’un créneau niché. Chez Idecom, tout le monde se réjouit également de cette annonce qui donnera la possibilité à l’équipe de se démarquer et d’apporter leur expertise à un tout autre niveau, passant d’une entreprise de 7 à 45 employés. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Martin Gagnon, président d’Idecom et Francis Lessard, président de Graph Synergie.

Passeport de rêve Air Canada

Le 3e tirage Passeport de rêve Air Canada, qui a permis d’amasser plus de 520 000 $ pour la cause, a fait une heureuse gagnante : Marie-Christine Fortin de Gaspé (billet no 82933). Elle pourra découvrir le Canada ou le monde entier au cours des prochaines années grâce à un crédit voyage de 87 000 $, ou choisir la somme de 25 000$ offerte en argent. 42 prix secondaires ont également été offerts par nos généreux partenaires. Sur la photo : Anick Dumontet, porte-parole d’Opération Enfant Soleil, en compagnie de David Archambault, vice-président, développement corporatif et partenariat d’Opération Enfant Soleil.

Rendez-vous en 2024

La prochaine année bissextile sera en 2024. Donc ceux et celles qui sont nés(es) un 29 février ne vieilliront pas avant 2 autres années. Je pense à Sugar Sammy, humoriste d'origine indienne; Patrick Côté, ex-combattant québécois de la UFC; Cam Ward, ex-gardien de but de la LNH (Caroline et Chicago); Ja Rule, rappeur américain; Gérard Darmon, acteur et chanteur français; Simon Gagné, ex-hockeyeur de la LNH; l’ex- journaliste Pierre O. Nadeau du Journal de Québec; Larry Fournier, propriétaire de la compagnie Larry Autos Caravanes Inc., et Alain Vallières, directeur général de Développement Économique Bellechasse, tous nés lors d’une année bissextile.

En souvenir



Le 1er mars 1992. Le député de Bonaventure et ministre des Finances Gérard D. Levesque (photo) établit un record de longévité à l'Assemblée nationale, où il avait été élu le 20 juin 1956. Il a représenté la circonsciption de Bonaventure pendant 35 ans, huit mois et 10 jours. L'ancienne marque était détenue par l'ex-premier ministre libéral Louis-Alexandre Taschereau. Celui-ci avait siégé de 1900 à 1936.

Anniversaires



Yvon Dallaire (photo), psychologue, sexologue, auteur et conférencier, 75 ans...Justin Drew Bieber, chanteur pop, R&B et acteur canadien, 28 ans...Mélanie Marois, ex-joueuse de tennis et animatrice québécoise, 38 ans... Javier Bardem, acteur espagnol, 53 ans...Ron Francis, directeur général du Kraken de Seattle (LNH) 58 ans...Ron Howard, acteur de cinéma, réalisateur et producteur, 68 ans...Roger Daltrey, chanteur soliste du groupe The Who, 78 ans...Adrien Bigras, golfeur professionnel québécois, 84 ans...Monique Bégin, première québécoise élue à la Chambre des Communes en 1972, 86 ans.

Disparus

Le 1er mars 2017 : Paula Fox (photo), 93 ans, écrivaine américaine notamment connue pour ses livres pour enfants.... 2018 : Mgr Jean-Guy Hamelin, 92 ans, évêque de Rouyn-Noranda de 1973 à 2001... 2016 : Tony Warren, 78 ans, scénariste britannique... 2015 : Paul Biron, 81 ans, ingénieur de formation chef du parti Unité nationale, frère de l’ex-député Rodrigue Biron... 2015 : Jeff McKnight, 52 ans, ancien joueur des ligues majeures de baseball (Mets-Orioles)... 2014 : Nancy Charest, 54 ans, ex-députée libérale de Matane de 2003 à 2007... 2009 : Marc J. Trudel, 65 ans, professeur et doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval... 2008 : Michel Gendron, 49 ans, producteur de disques... 2006 : Pierre-Paul Bertin, 80 ans, peintre franco-québécois.