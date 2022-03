Médicom offrira 250 000 $ en produits médicaux à l’Ukraine

La compagnie montréalaise Médicom, l'un des principaux fabricants mondiaux de masques de procédure et de respirateurs N95, a annoncé mardi qu'elle fera le don de 250 000 $ en produits médicaux au peuple ukrainien.

«Depuis quelques jours, nos pensées sont entièrement avec nos collègues de Kiev et avec la population ukrainienne. Fidèle à notre mission de protéger, nous avons décidé d'agir pour venir en aide aux soignants qui participent aux efforts humanitaires et à leurs patients», a déclaré Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

De plus, l'entreprise a lancé une collecte de fonds parmi ses quelque 2 000 employés et appariera chaque dollar donné. Les fonds levés seront remis à Médecins sans frontières et serviront notamment à améliorer l'accès aux soins de santé et aux médicaments.

Les entreprises canadiennes multiplient les annonces de dons depuis quelques jours. Lundi, les banques canadiennes avaient souligné qu’elles avaient versé, ensemble, un total de 1,18 million $, majoritairement à la Croix-Rouge canadienne.

