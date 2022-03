Plus d'un million $ en travaux pour le traversier Héritage-1

Des travaux évalués à plus d’un million $ seront effectués, cet automne, sur le traversier Héritage-1, qui relie Trois-Pistoles et Les Escoumins.

• À lire aussi: Le trajet du «F.-A.-Gauthier» perturbé par la glace

La Compagnie de navigation Les Basques, qui espère terminer les travaux avant le début de la saison 2023 à confier la réalisation des plans et devis à la firme Navanex.

La direction veut entre autres changer le bossoir et la chaloupe de sauvetage ainsi que rénover le restaurant et de la billetterie. La direction profitera de ces travaux pour analyser l’état de l’acier derrière les murs et refaire l’aménagement intérieur afin d’améliorer le confort des passagers. Par exemple, les sièges d’origine datant des années 70 seront remplacés.

Les travaux pourraient être financés à 75% par le programme d’investissement en infrastructure maritime de Québec alors que la compagnie de navigation des Basques devrait fournir 120 000 $ pour les rénovations. Un autre 10% reste cependant à être trouvé.

La direction jongle avec plusieurs scénarios pour réaliser les travaux. Ce devrait être le dernier gros chantier sur le navire pour les 20 prochaines années, estime la compagnie de navigation Les Basques.

Rappelons que le traversier a subi d’importants travaux à sa coque d’acier en 2020 après une mobilisation régionale sur les deux rives du fleuve.

À VOIR AUSSI