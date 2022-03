Qui est Vladimir Poutine?: 13 choses à savoir sur le président russe

Aujourd’hui âgé de 69 ans, le président Vladimir Poutine est aux commandes de la Russie depuis le début des années 2000. Mais qui est-il et d’où vient-il? Voici 13 choses à savoir sur lui:

1. Naissance

Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg). Ses parents, Vladimir Spiridonovitch Poutine et Maria Ivanovna Poutina, sont des ouvriers qui ont travaillé dans une usine ferroviaire de Leningrad après la guerre. Son père a également été soldat de l’Armée rouge à partir de 1941. Vladimir Poutine est le 3e fils du couple. Ses deux frères, Viktor et Oleg, nés dans les années 1930, sont décédés en bas âge.

2. Études en droit

Vladimir Poutine suit des études en droit à l’université de Leningrad. Il obtient son diplôme 1975.

3. KGB

Après ses études, il intègre le KGB (services secrets de l’époque soviétique). Il sera notamment affecté dans les services du contre-espionnage à Dresde, en Allemagne de l’Est, de 1985 à 1990. Durant cette période, il obtient le grade de lieutenant-colonel.

4. Premiers pas en politique

Poutine fait ses premiers pas en politique à titre de responsable des relations extérieures de la ville de Leningrad, en 1991. Il sera ensuite promu premier adjoint du maire de Saint-Pétersbourg en 1994.

5. Moscou

Deux ans plus tard, Vladimir Poutine occupe le poste d’adjoint au responsable des affaires générales puis devient responsable adjoint de l’Administration présidentielle.

6. Premier ministre

Après un bref passage à la tête du FSB (service fédéral de sécurité, ex-KGB) en 1998, Poutine est nommé premier ministre par le président Boris Eltsine en 1999.

7. Président de la Russie

Après la démission d'Eltsine, Poutine devient président par intérim en décembre 1999. Il sera élu à la présidence pour la première fois en mars 2000, et puis réélu en 2004. Durant son premier passage à la tête de la Russie, Poutine affirme son autorité et remanie en profondeur l’Administration présidentielle. Il met en place ce qu’il appelle une «verticale du pouvoir».

8. Premier ministre, prise deux

Ne pouvant solliciter un troisième mandat de suite, Poutine sera une fois de plus nommé premier ministre par Dmitri Medvedev, son dauphin nouvellement élu président. Les deux hommes formeront un tandem politique pour les quatre prochaines années.

9. 3e mandat

Vladimir Poutine redevient président de la Russie en 2012, cette fois pour un mandat de six ans. Il nommera à son tour Dmitri Medvedev comme premier ministre. Le duo sera reconduit au pouvoir en 2018. Il s’agit d’un quatrième mandat pour Vladimir Poutine. En 2020, le parlement vote un amendement à la Constitution russe qui permet à Poutine et Medvedev de solliciter deux autres mandats consécutifs à partir de 2024.

10. Fortune

Personne ne sait exactement combien vaut la fortune de Vladimir Poutine, mais le président serait l’un des hommes les plus riches au monde. Les Pamama Papers toutefois permettent de déterminer que l’entourage du président a pu amasser plusieurs centaines de millions d’euros puisés de l’argent public.

11. Père de famille

Le président russe épouse en 1983 Lioudmila Alexandrovna Chkrebneva, une jeune hôtesse de l’air qu’il a rencontré l’année précédente. Le couple a deux filles, Maria et Ekaterina, nées dans les années 1980. En 2013, le couple annonce son divorce après avoir démenti plusieurs rumeurs sur le sujet.

12. Sportif

Dès l’âge de 11 ans, Poutine pratique le sambo (lutte russe) et le judo. Il sera décoré de plusieurs titres, dont maître des sports de sambo et de judo dans les années 1970. Il pratique également le tennis, le ski alpin, l’équitation, la natation et le hockey.

13. Distinctions

Vladimir Poutine est récipiendaire de nombreuses décorations et ordres étrangers. Il a notamment été nommé Personnalité de l’année du Time Magazine et du magazine russe Expert en 2007.

