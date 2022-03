REER 2021: dernier appel!

Avis aux retardataires ! En ce mardi 1er mars, c’est la dernière journée pour cotiser à votre REER de l’année fiscale 2021.

La grande volatilité des marchés boursiers en cette explosive période d’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine soulève énormément d’inquiétude auprès des petits épargnants investisseurs.

Et ça les stresse évidemment de devoir choisir dans quels véhicules de placement ils devraient investir leur REER, soit dans un portefeuille autogéré (actions, titres à revenu fixe, etc.) ou dans des fonds communs d’actions, des fonds équilibrés, des fonds indiciels, des fonds d’obligations, etc.

Que les petits épargnants cessent de faire de l’anxiété avec leur cotisation REER de 2021.

Il suffit d’effectuer, dans l’institution financière de son choix, sa cotisation dans un placement à court terme sans risques, comme un simple dépôt à terme ou un certificat de placement garanti (CPG) de 1 an, maximum.

Par la suite, cela leur donnera le temps de peser le pour et le contre des véhicules de placement susceptibles de les intéresser en fonction de leur degré de tolérance aux risques, lequel niveau de tolérance est déterminant afin d’éviter de paniquer lorsque les marchés boursiers piquent du nez.

Pourquoi j’insiste sur le terme de « 1 an maximum » pour les placements ultraconservateurs ? Parce que les taux d’intérêt vont grimper au fil des prochains semestres si l’on en croit les déclarations des banques centrales, telles la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine.

La hausse des taux directeurs des banques centrales laisse clairement entrevoir une remontée des rendements d’intérêt offerts sur les placements ultraconservateurs.

C’est donc dire que les institutions bancaires vont devoir se montrer plus généreuses envers les adeptes de dépôts à terme et de CPG.

RÈGLES REER EN RAPPEL

Pour connaître le montant de cotisation REER auquel vous avez droit pour l’année fiscale 2021, il suffit de consulter l’avis de cotisation que Revenu Canada vous a envoyé après votre déclaration de l’an dernier pour l’année d’imposition 2020.

Ainsi, les contribuables n’ont pas à se « casser » la tête avec les calculs visant à déterminer leurs droits de cotisation REER. Revenu Canada s’en charge.

En passant, cotiser à un REER est fiscalement « payant » à la condition d’avoir un revenu imposable suffisamment élevé pour pouvoir économiser de l’impôt.

Si ce n’est pas le cas, il est préférable de contribuer au CELI (Compte d’épargne libre d’impôt). Ce véhicule de placement permet de faire fructifier nos épargnes à l’abri de l’impôt, tout en nous donnant la possibilité, en cas de besoin, de retirer nos épargnes quand bon nous semble.

DÉBUT D’ANNÉE DIFFICILE

Après une remarquable performance en 2021, la Bourse tire de la patte depuis le début de l’année 2022.

La Bourse américaine (Wall Street) en fait voir de toutes les couleurs aux investisseurs, plus particulièrement le NASDAQ, dont les pertes ont dépassé plus 20 % à un moment donné la semaine dernière.

Chose certaine, l’actuel conflit Ukraine-Russie donne l’impression à nombre d’investisseurs d’être assis sur un baril de poudre avec leur portefeuille !