Six nominations pour Charlotte Cardin aux Juno

Forte de six nominations dans des catégories prestigieuses, la Québécoise Charlotte Cardin va jouer du coude avec les stars internationales The Weeknd et Justin Bieber lors de la prochaine présentation des prix Juno.

• À lire aussi: Rétrospective 2021: les 20 chansons qui ont marqué l’année

Artiste de l’année, Choix des fans, Chanson et Vidéoclip de l’année pour Meaningless, Album de l’année et Album pop pour Phoenix : l’annonce des nominations en vue de la cérémonie 2022 des Juno, qui aura lieu le 15 mai, à Toronto, représente une consécration sur la scène canadienne pour Charlotte Cardin.

Dans la catégorie Artiste de l’année, elle est en lice aux cotés de JP Saxe, Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeknd. Pour l’album de l’année, elle va en découdre avec Saxe, Bieber, Mendes et Tate McRae.

Le prix du Vidéoclip de l’année mettra aux prises plusieurs Québécois. En plus de Charlotte Cardin pour Meaningless, Simon Leoza a obtenu une citation pour La nuée, tout comme Ariane Roy pour Ta main et Xavier Dolan, pour sa réalisation du clip d’Easy On Me, d’Adele.

Le Juno de l’Album francophone de l’année ira à Cœur de pirate, Fouki, Louis-Jean Cormier, Roxane Bruneau ou Vincent Vallières.

À voir aussi