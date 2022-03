Son beau-père meurt dans un bombardement en Ukraine

Un homme de Châteauguay a perdu son beau-père dans les bombardements en Ukraine, plus précisément à Marioupol, dans le sud du pays, au cours des derniers jours.

• À lire aussi: La Russie intensifie les bombardements sur l’Ukraine, victimes civiles en nombre à Kharkiv

• À lire aussi: [EN DIRECT] Voici tous les développements du 6e jour de guerre en Ukraine

Même si l'homme de Châteauguay a réussi à parler à son beau-père jeudi dernier et que ce dernier se disait en sécurité, les choses ont changé plus tard en soirée.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Il a reçu un appel de son beau-frère lui disant que l’homme était décédé à la suite de bombardements qui ont fait voler en éclats les fenêtres de leur logement.

«Il m’a réveillé à 3 h du matin en me disant qu’il avait été tué. Mon beau-père n’était pas loin des fenêtres et il a été tué par de la vitre cassée. Ma mère était dans une autre chambre et n’a pas été blessée», raconte Sergiy Bychkov à TVA Nouvelles.

capture d'écran | TVA Nouvelles

La situation demeure difficile pour sa mère, laquelle a dû quitter son logement qu’elle habite depuis 30 ans, tandis qu'elle n'avait plus d’électricité ni de chauffage, sans compter que les fenêtres sont complètement brisées.

Elle a dû se déplacer en banlieue pour trouver refuge.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Sergiy Bychkov a quitté l’Ukraine en 2005 avec sa femme et leurs deux enfants pour habiter au Québec.

Il a accepté de parler de son histoire afin d’appeler le gouvernement canadien à aider le plus possible le peuple ukrainien.

À VOIR AUSSI