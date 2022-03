«Star Académie» : La fatigue s’invite à l’Académie

Cinq semaines après le début de la saison de «Star Académie», la fatigue commence à s’installer. Certains Académiciens semblent avoir des difficultés à gérer leur énergie et leur voix, mais ils ont aussi plus de mal à accepter les critiques des profs.

• À lire aussi: Star Académie : Mathieu Rheault réagit à son élimination

• À lire aussi: Give Peace A Chance, l'antidote de Star Ac

Seuls quatre Académiciens étaient en évaluation cette semaine, et Sarah-Maude a réussi un sans-faute devant Lara Fabian, Guylaine Tremblay et Gregory Charles.

Même si son cœur lui débattait avant d’entrer dans la salle, elle se sentait prête pour interpréter «To love Somebody». Alors que Guylaine et Lara étaient complètement sous le charme, Gregory a souligné le début incertain de sa prestation. «Je pense que ton problème est mécanique. L’attaque est hésitante, mais on te sent ensuite de plus en plus en confiance. Ça se corrige.»

Épuisement

Marily s’est accompagné à la guitare sur «Can’t Help Falling In Love». Lara a été la première a remarqué que l’Académicienne n’était pas pleine forme. «Je sens tout ce que ton corps me dit, je comprends ta fatigue», a exprimé la directrice. Guylaine a souligné son audace de s’attaquer à une chanson aussi mythique, avant d’inviter Marily à prendre davantage soin d’elle, d’être moins au service et au chevet de ses colocataires.

Jérémy s’est aussi dit épuisé, mais pas forcément par la fatigue. En sortant de la salle d’évaluation, il a confié qu’il est «tanné d’entendre toujours les mêmes commentaires.»

Il a chanté «Sand My Boots», du chanteur country Morgan Wallen. Guylaine Tremblay a ouvert les hostilités en lui disant : «On dirait que tu n’étais pas dedans. J’avais l’impression d’entendre plein d’autres chanteurs country.»

Gregory Charles en a rajouté une couche. «J’ai l’impression que tu juges la qualité de ce que tu vas faire en fonction de la réaction que tu as déjà eu par le passé. Je ne veux pas te casser, je veux juste que tu ailles chercher le petit bout qui te manque pour progresser.»

Crise de panique

Sandrine semblait fébrile avant d’entrer dans la salle d’évaluation, et sa prestation a été assez médiocre sur «The Story». Le visage de Lara était assez parlant pendant qu’elle s’époumonait. «Tu as été à côté au niveau de la justesse tout le long, a fait valoir la directrice. C’était très loin de ce que tu nous as montré par le passé.»

Les commentaires des profs ont provoqué une crise de panique de l’académicienne qui est allée s’enfermer dans une salle de bains pour pleurer.

Sandrine, Jérémy et Marily devront donc défendre leur place à l’Académie, lors du prochain Variété. Et comme ils ont tous chanté en anglais lors des évaluations, Lara Fabian s’est permis de leur répéter d’être curieux, d’ouvrir leurs yeux et d’aller chercher des chansons en français.

À VOIR AUSSI