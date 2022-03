Transfert de 5000 fonctionnaires en région: la Chambre de commerce de Lévis s’inquiète aussi

Après le maire de Québec et la Chambre de commerce de Québec, la Chambre de commerce de Lévis s’inquiète à son tour du transfert de 5000 fonctionnaires en région et craint des répercussions «majeures» sur l’économie de la Rive-Sud.

Plusieurs employés du gouvernement du Québec, qui oeuvrent au sein de la fonction publique dans la capitale, résident de l’autre côté des ponts. De par sa proximité avec Québec, la Ville de Lévis attire bon nombre de travailleurs et de familles, rappelle la Chambre lévisienne.

«Lévis est une ville où il fait bon vivre et qui est en forte croissance démographique (...) En l’absence d’un plan adéquat pour assurer une transition harmonieuse et d’une étude sur l’impact de cette délocalisation, nous craignons que cette décision soit mauvaise pour l’économie du Grand-Lévis», peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi matin.

«Ces transferts auront des répercussions majeures sur nos commerces et notre économie, exacerbant d’avantage les enjeux de la pandémie et de la pénurie de main-d’œuvre qui seront encore omniprésents dans les mois à venir», redoute-t-on.

Une étude d’impact réclamée

«Au nom des entreprises et commerces qui sont déjà largement affectés par la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre, nous demandons au gouvernement de mieux planifier ce projet et d’en mesurer les impacts socio-économiques pour le Grand-Lévis avant de délocaliser les emplois de la Capitale-Nationale», plaide la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre lévisienne, Marie-Josée Morency.

La semaine dernière, la Chambre de commerce de Québec avait également réagi vivement à l’annonce du gouvernement Legault, s’étonnant qu’aucune étude n’ait été commandée pour mesurer les impacts d’une telle décision.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, avait emboîté le pas, se disant pour sa part «préoccupé énormément», craignant que l’on déshabille Pierre pour habiller Paul. Cinq milles employés, disait-il, «c'est l'équivalent de l'Industrielle Alliance, c'est l'équivalent d'une grosse entreprise de Québec qui se délocalise.»