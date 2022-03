Dans la trentaine, avec en poche un bac et une maîtrise en philosophie, Pierre-Louis Gosselin-Lavoie a été engagé en 2020 pour la première fois de sa vie comme enseignant au secondaire.

Pour une deuxième année consécutive, il propose aux élèves de son cours d’éthique et culture religieuse un projet intitulé «Y’a au moins ça d’beau!». Ses élèves, lors de la réalisation de leurs tâches, ont l’obligation de sortir dehors pour observer leur environnement. Ils doivent alors photographier un élément extérieur qu’ils trouvent «beau», qui les fait vibrer, qui les émeut. Chaque image se doit d’être accompagnée d’une réflexion d’une longueur variable, selon le niveau scolaire du jeune.

Aujourd’hui, il veut rendre hommage à ses élèves. En ce qui me concerne, je veux aussi rendre hommage à son idée.

Voici les travaux réalisés par quatre de ses élèves:

Le mont Sainte-Anne

Par Léa Turgeon (2e secondaire)

Photo courtoisie, Léa Turgeon

À mes yeux, le mont Sainte-Anne est magnifique, car il est l’une des fabuleuses créations de notre terre. Il est grand et majestueux, ce qui fait en sorte qu’on paraît minuscules et impuissants, contrairement à lui. Je trouve ça beau parce que, selon moi, l’être humain a besoin de se sentir dominé de temps en temps, en partie à cause de notre égoïsme, et du fait que l’on croit avoir un contrôle sur tout. Depuis plusieurs années, le mont Sainte-Anne veille sur nous. Un peu comme si c’était notre ancêtre qui nous observait.

Le ciel de mes pensées

Par Victoria Bérubé-Lapointe (5e secondaire)

Photo courtoisie, Victoria Bérubé-Lapointe

Chaque jour, un coucher de soleil de couleur différente s’offre à moi, et je suis tellement reconnaissante de pouvoir les admirer les uns après les autres, jour après jour. Parfois, ils vont être orangés ou rosés, comme celui sur la photo. On m'a toujours dit de profiter de chaque instant de la vie parce qu’elle défile si rapidement, c’est pourquoi je prends tous les moments opportuns pour en profiter au maximum. Lorsque le crépuscule commence, c’est comme si tout le village se couchait, et c’est le moment durant lequel je peux me centrer sur moi-même et avoir des réflexions sur la personne que je suis afin de devenir la meilleure version de moi-même.

Depuis que je suis jeune, j’ai toujours adoré aller faire des marches avec ma famille dans notre joli village, et malgré les temps froids qui courent, il est important pour moi de continuer ce petit rituel afin d'admirer le travail de dame Nature. En plus de profiter des jolis couchers de soleil, nous admirons l’architecture de chacune des maisons ancestrales, toutes plus charmantes les unes que les autres. Nous donnons même des notes pour chacune d’entre elles, et nous parlons de la façon dont nous pourrions les améliorer.

Nous avons trouvé quelques endroits pour admirer les couchers de soleil, comme sur le bord de l’eau ou encore au sommet du belvédère, où nous sommes seuls et où nous pouvons parler de tout et de rien durant des soirées complètes. Par contre, le meilleur point de vue pour regarder le soleil se coucher serait certainement perché au sommet des clochers de l’église, puisque nous n’aurions aucun bâtiment pour nous obstruer la vue. Tous les souvenirs que j'ai créés à ces endroits avec les gens que j'aime ou encore avec moi-même resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire.

Coucher de soleil dans un champ de janvier

Par Justin Pilote (5e secondaire)

Photo courtoisie, Justin Pilote

J’ai pris cette photo dans un champ à Saint-Vallier. Après une journée de fou, je pose ma voile et je lève la tête. Un coucher de soleil se dessine devant moi à travers les nuages glacés du mois de janvier. En plissant les yeux, je peux même apercevoir le cerf-volant de mon frère au loin. Ce loisir, c’est le ski cerf-volant, aussi appelé kite. Propulsés par le vent, nous glissons sur la neige à toute vitesse, avec un sentiment de pure liberté qui nous donne envie de hurler de bonheur. Nous sommes les maîtres du vent. Nous pouvons aller n’importe où. Nous oublions tout.

C’est mon père qui nous a tout appris. Il a été l’un des premiers à pratiquer ce sport au Québec, il y a 30 ans. Ce sport est très symbolique pour notre famille. C’est quelque chose qui, je n’en doute point, nous rassemblera pour toujours. En prenant cette photo, je m’imagine plus tard, à mes 80 ans, en train de la regarder. Je sais que je penserai alors à mon père. Je me dis aussi avec peur qu’il n’y aura peut-être plus de neige en raison du réchauffement climatique. C’est pour ça qu’il faut en profiter maintenant: le temps ne revient jamais en arrière.

Cette photo me rappelle aussi mes débuts sur notre petit cerf-volant bleu. Moi et mes deux frères avons tous commencé sur cette voile autour de nos 9 ans. Avant cet âge, mon père aimait nous traîner derrière lui sur la neige dans la remorque de vélo qu’il avait patentée. J’ai beaucoup appréhendé le moment où je ferais du kite pour la première fois, car j’avais peur de m’envoler. Cette peur, je l’ai surmontée et, depuis, j’apprends à devenir un chasseur de vent.

Par Camille Drouin (5e secondaire)

Photo courtoisie, Camille Drouin

J’ai réfléchi longtemps à la façon dont je devrais aborder ce sujet qui me paraît tabou, même s'il ne l'est pas du tout, au fond. J’ai fait plusieurs brouillons qui ont tous fini dans la poubelle, et là encore, je tourne autour du pot. Sur la photo, c'est moi, comme tu l'as sûrement remarqué. Pourquoi m’être choisie comme thème? Quand tu me regardes, tu vois sûrement une jeune fille blonde aux yeux bleus qui a l’air d'avoir 13 ans, mais qui en a 16. Peut-être que tu as réussi à voir que je suis beaucoup plus extravertie qu’introvertie, mais, à part ça, tu sais quoi de moi? J’ai fait une dépression, un burn-out, je suis très anxieuse et je suis tombée dans la drogue, en pleine face à part ça. Sur ma jolie photo, c'est pas écrit, tout ça. Mais c'est partout sur moi. J’ai sûrement autant d’heures de thérapie que j’ai de cheveux. Quand on me regarde, on voit une jolie jeune fille, mais on ne voit pas que j’ai fait la guerre dans ma tête et que j’ai gagné.

C'est fréquent de voir des jeunes succomber à la douleur de notre société, et sincèrement j'étais convaincue que ce serait mon cas, mais me voilà. 2022 était la première année en trois ans que je «défonçais» heureuse. J’ai réussi. Moi. C’est ça, la beauté. C’est une adolescente de 16 ans qui ressort en vie d’un passé mouvementé. J’ai passé beaucoup de temps avec Nicolas à apprendre à m'aimer (ça aussi c'est un problème de société, l'insécurité des jeunes). Je crois que j’avais peur d'être moi avant, je suis compliquée, impulsive et tellement émotive. Sauf que depuis que j’ai arrêté de fuir, je suis tombée amoureuse de moi, je m’impressionne sans arrêt. Tu peux appeler ça égocentrique, moi j'appelle ça la norme.

C'est donc pour ça que ce travail m’est dédié.