6 trucs pour réussir son couponing

La hausse des prix des aliments et des produits à cause de l’inflation n’épargne personne. Si bien que les adeptes de couponing se multiplient et certains parviennent à réaliser d’importantes économies. Voici 6 trucs pour vous aider à réussir votre couponing :

1. Cartes de point

Si elles ne sont pas des coupons à proprement dit, les cartes de points ou les cartes fidélités offrent de nombreux avantages pour les consommateurs. Que ce soit par l’utilisation des points ou des offres promotionnelles, vous pouvez réaliser des économies grâce à ces cartes.

2. Coupons roses

À l’épicerie ou à la pharmacie, soyez attentif aux coupons roses que les commerçants apposent sur les produits discontinués ou qui sont sur le point d’être périmés. Il est également possible de combiner le rabais proposé à des coupons pour que le produit coûte encore moins cher.

3. Article à prix régulier

«On achète jamais au prix régulier quand on ''couponne''», lance Maryse Paquet. Elle explique qu’il vaut mieux attendre que l’article désiré soit en spécial pour en acheter plus d’un et faire des réserves ou encore combiner des coupons (réguliers ou électroniques) au rabais proposé.

4. Vérifiez les emballages

Au moment d’utiliser un produit, il peut valoir la peine de jeter un coup d’œil à l’emballage avant de le jeter. Certaines compagnies impriment des coupons-rabais sur les emballages pour inciter les consommateurs à racheter le produit plus tard.

5. Groupe de couponing

Les groupes de couponing sur les réseaux sociaux, entre autres, peuvent être un atout autant pour les débutants que pour les plus expérimentés. Par exemple, sur le groupe de Maryse Paquet, des «expertes de groupe» publient fréquemment les meilleures offres disponibles dans les circulaires.

6. Attention à la surconsommation

Les économiques réalisées grâce au couponing peuvent être attrayantes, mais Maryse Paquet fait souvent des rappels à ses membres pour éviter la surconsommation. «L’important quand on achète des choses comme ça avec le couponing, et je le dis toujours aux filles, c’est que ''c’est beau que ce soit en spécial, mais il faut être certain de l’utiliser''», dit-elle. La surconsommation peut mener au gaspillage et, en l’occurrence, à perdre de l’argent.

À voir aussi