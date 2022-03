PELLETIER, Marie-Alice



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 21 février 2022, est décédée à l'âge de 91 ans et 1 mois Mme Marie-Alice Pelletier, épouse de feu M. Paul- Eugène Pelletier; fille de feu Mme Marie-Anna Ouellet et de feu M. Joseph Pelletier. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 12 h à 14 h 50.et de là au crématorium. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rémi (Sylvie Picard), Lise (Gilles Morneau), Marielle (Denis Ouellet), Jean-René (Louise Denis); ses petits-enfants: Christophe (Marie-Josée Roy), Marie-Pier (Luc Phillips), Chantale (Sébastien Gravel), Guylaine (Simon Lachance), Jean-François (Élaine Beaulieu), Annie (Nicolas Gilbert)); ses arrière-petits-enfants: Jean-Thomas, Henri, Emma, Thomas, Elymaud, Benjamin, Olivier. Elle était la sœur de feu Vital Pelletier et la belle-sœur de: feu Lucien (feu Françoise Lapointe), Roger (feu Jeannine Landry), Gérard (feu Cécile Pelletier) (Monique Laniel Daoust), feu Gisèle (feu Russel Cass), Jean-Marie (Christine Cauchon), Sr Solange s.s.j. missionnaire à Haïti, Gilles (Ange-Marie Simard), Françoise (feu Alcide Boucher), feu Pauline (feu Jean-Marie Pelletier), Nicole (feu Robert Plante), Jeannine. Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Pelletier et amis(es). Des remerciements sont adressés au Dr Mario Lebel pour son dévouement et à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodiguées. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la