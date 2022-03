Alouettes: Christophe Normand et le désir de redonner à la jeunesse

En cette semaine de relâche dans la MRC de La Haute-Yamaska, le centre-arrière des Alouettes de Montréal Christophe Normand anime des séances d’entraînement pour développer les habiletés sportives des jeunes de 11 à 20 ans.

Contacté par l’organisme Granby Multi-Sports, le footballeur a sauté sur l’occasion de transmettre sa passion pour l’activité physique aux jeunes de sa région.

«Quand j’avais cet âge-là, j’aimais ça faire des activités sportives, raconte Normand au bout du fil. C’est une façon pour moi de redonner.»

Ce n’est pas la première fois que l’athlète de 30 ans s’implique auprès de la jeunesse québécoise. Depuis 2018, il organise des camps de perfectionnement pour les footballeurs.

«En 2020, juste avant le début de la pandémie, j’avais 110 inscriptions à mon camp. Il y avait 65 jeunes de niveau scolaire qui pouvaient y prendre part grâce à une subvention gouvernementale. C’était vraiment cool.»

La pandémie de COVID-19 a toutefois empêché Normand de tenir les deux dernières présentations de son camp. Qu’à cela ne tienne, il a bien l’intention de reprendre ses activités dès qu’il pourra le faire et de les maintenir sur le long terme.

«Aider les jeunes à se développer dans le sport et faire des activités plaisantes, c’est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Dans la grande région de Montréal, il y a beaucoup d’activités pour nos jeunes. Quand tu t’éloignes, l’offre est moins grande. Il y a quelque chose à faire là», explique-t-il.

Une continuité qui lui plait

En ce qui concerne sa carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF), Normand est très excité par rapport à la campagne 2022 des Alouettes.

Il a salué le fait que la très grande majorité des joueurs évoluant en attaque durant la dernière saison seront de retour dans le nid.

«Je suis très content de revoir presque tout le monde. C’est vraiment une bonne chose, parce que nous étions déjà une bonne unité offensive en 2021. Au football, c’est très important d’avoir une bonne cohésion d’équipe et d’être tricoté serré pour connaître du succès.»

«J’adore mes coéquipiers et j’ai hâte de travailler avec eux.»

Normand salue également les embauches d'Anthony Calvillo [entraîneur des quarts-arrière] et Jeff Reinebold [coordonnateur des unités spéciales].»

«Je suis optimiste par rapport à ça et je pense que ça va juste nous rendre plus compétitifs. Dans le cas de Reinebold, c’est l’un des meilleurs dans son domaine dans la LCF», souligne le produit du Rouge et Or de l’Université Laval.

